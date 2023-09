Andrea Echeverri, la aterciopelada que nunca le falla a Gustavo Petro

.Publicidad.

En pleno fragor de la elección presidencial del 2022, Andrea Echeverri se unió junto a Toto la Momposina y crearon una canción que no dejaba ninguna duda sobre su devoción al líder de izquierda Gustavo Petro:

“Petro mi presidente,

cuando el cambio será real.

Lo bueno ya se viene,

ese pacto es promesa de unidad”

Esa canción tuvo como invitados a lo más selecto de los actores colombianos que se sintieron cercanos a la causa petrista. Más de un año después, mientras varias de estas estrellas han decidido dar el volantazo, Andrea sigue siendo coherente. Fue una de las impulsoras y promotoras del 27S por la vida, la movilización que llenó la Plaza de Bolívar. La mayoría de estos manifestantes fueron indígenas que llegaron del Cauca a acompañar al presidente Petro. El concierto contó con la presencia de orquestas como La 33 o Systema Solar.

Andrea Echeverri, a sus 58 años, está más vigente que nunca. Celebró con el grupo que creó junto a su ex pareja, Hector Buitrago, Aterciopelados, los 28 años de El Dorado, su álbum insignia. Además participó en una nueva versión del Concierto de Conciertos. Andrea Echeverri quisiera que la gente que llena sus conciertos lo hiciera por el fervor que despiertan sus nuevas canciones y no por sus clásicos. Andrea es una rara avis. Cuando se hizo famosa, en la década del noventa, eran pocas las mujeres que estaban en la escena rockera. Le tocó presenciar escenas grotescas, como la vez que uno de los pilares del rock, un líder de una de las bandas más importantes de Latinoamérica, se subió a un bus con las manos llenas de condones llenos como si se tratara de trofeos. Todo el bus lo aplaudió menos ella. Sin embargo, se arrepiente de no haber hecho más, de no haber hablado abiertamente de todo lo que vio, lo que sufrió siendo una mujer del rock. La única mujer del rock.

Ahora tiene una hija. Recuerda cuando la tuvo. Le hizo una canción y los machitos de la música abjuraron de ella. La llamaron cursi, insinuaron que era un asco lo que hacía. El rock no era para mujeres embarazadas. Su hija, la de A M O R C I T O, ya tiene 23 años y es radical. Más radical que ella misma. También es música. Tiene una banda donde todas sus integrantes son mujeres. No aceptan a ningún hombre, algo que le molesta a Andrea. Dedicada al arte cuando no está con su banda, Andrea cada vez se acerca más a la política y lo hace sin miedo, a pesar de lo que puedan decir algunos de sus seguidores que no comulgan con el credo petrista. Andrea asume riesgos, como cuando dejó todo para irse detrás de un punketo llamado Hector Buitrago, su traga, el hombre con el que puso dos bares, el último de ellos Barbie, donde logró que su banda Delia y los aminoácidos, que después se transformaría en Aterciopelados, se convirtiera en un producto de exportación colombiano.

Delia no conoce el miedo.

