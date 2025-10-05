El gobierno de los multimillonarios llegará con sus multinacionales a recuperar el petróleo bolivariano para renovar la industria que el chavismo-madurismo destruyó

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los republicanos deben tener previstas acciones en Venezuela que por supuesto no tienen que ver con la hollywoodense figura del Cartel de los Soles. Se trata de recuperar el acceso a las riquezas petroleras y minerales de Venezuela, provocar un cambio de gobierno por negociación o por la fuerza y espantar a rusos, chinos e iraníes. América para los norteamericanos una vez más.

Desplegar 6500 tropas de combate frente a las costas venezolanas que incluye fuerzas de operaciones especiales, una flota de ocho buques de guerra, aviones de vigilancia P-8, un submarino de ataque y cazas F-35 de quinta generación, anuncia la intención. En agosto enviaron una gran cantidad de armas a la zona. Es una fuerza que va más allá de mostrar los colmillos del poder militar gringo y que más bien se acerca al sueño de los halcones republicanos que estrenan oficinas en Washington, para producir el cambio de régimen que nunca lograron en Cuba.

Existe la facción republicana moderada que insiste en buscar acuerdos. Creen que bajo amenaza, el régimen de Maduro aceptará autodesmantelarse para evitar el uso de la fuerza que de todas formas pueden desencadenar un conflicto imprevisible. Muchos de los moderados creen que los mandos poschavistas aceptarán la negociación para su salida, a partir de una amnistía y de conservar sus fortunas. Su lógica es sencilla como la de Trump: si los militares sostienen a Maduro por los beneficios que reciben, cambiarán de bando si conservan sus fortunas que son la razón de ser de su lealtad. Eso creen.

Lo que sí se sabe es que el presidente cree que la política acertada es la de negociar como lo hace un matón pandillero

No se sabe cuál será la decisión de Trump. Si actuar o amenazar. Lo que sí se sabe es que el presidente cree que la política acertada es la de negociar como lo hace un matón pandillero: poner su bota en el cuello de la contraparte, pincharlo en costillas y piernas con un buen bate de beisbol y esperar que se quiebre la resistencia de la víctima. Su lógica de primero amenazar, luego hacer sentir la amenaza con golpes controlados, y si no funcionan ninguna de las dos, aplicar una aleccionadora fuerza militar, está en juego.

Mr. Trump debió enviar el mensaje de rendición con sus consejeros moderados, para ver si logra la salida conversada, que ya permitió el intercambio de prisioneros unos meses atrás. Pero fue humillante esa negociación, después de haberse tragado el orangután de las elecciones limpias que diseño Biden. Ahora viene la cuenta de cobro del pandillero.

El asesinato de tripulaciones indefensas en alta mar anuncia que no respetará las normas. Como en Gaza. Los civiles, aunque no representen amenaza alguna, ni realicen acciones hostiles contra nadie, son según los halcones la primera línea de defensa de los terroristas. Asesinar civiles etiquetados como soldados en combate, envía un mensaje a coroneles y generales y al propio comandante Maduro. Si los encuentran, claro. Rusia dice que los protege. Pero a esa distancia y con su guerra en Ucrania…

En Irán el ejército israelí con el apoyo de Estados Unidos dio de baja altos mandos militares y varios científicos nucleares. Utilizaron espionaje físico y electrónico y los volaron con misiles disparados desde drones como si fueran muñecos de felpa en un videojuego. Además, destruyeron las facilidades nucleares iraníes con las bombas más potentes que existen en el mundo. Trump no logró la caída del régimen, pero le hizo un enorme daño, lo redujo como potencia regional y le dio una lección sobre el costo de armar y apoyar fuerzas como Hamás.

Marco Rubio aprendió de esa experiencia. Está empeñado en allanar el camino a Miraflores de Edmundo González y Corina Machado. Es posible hacer incursiones efectivas en un territorio estudiado, tras el seguimiento durante meses de los movimientos de los altos mandos, dinamitar o bombardear instalaciones y radares militares, e inutilizar la fuerza bolivariana que solo se ha entrenado contra los civiles de su propio país.

El régimen Maduro está amenazado. Así sea de transición gradual. El gobierno de los ultramillonarios llegará con sus multinacionales a recuperar la riqueza guardada en el subsuelo bolivariano, para renovar en pocos años la industria petrolera que el chavismo-madurismo destruyó con tanta eficiencia. Es el ideal de Rubio y compañía. El comienzo del desenlace puede estar cerca, pero el resultado aun es incierto.

Del mismo autor: Todo lo que Trump puede aprender de los dictadores latinoamericanos

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.