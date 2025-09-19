Todo lo que Trump puede aprender de los dictadores latinoamericanos

Los escritores del boom podrían explorar el caso Trump y este aprender de la historia de nuestros dictadores que ofrecen un extenso manual de lecciones

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cuánto se habrían divertido los escritores latinoamericanos del boom, que con tanto acierto relataron a nuestros dictadores. Una cantera infinita tendrían si pudieran explorar el caso Trump en su triunfante carrera hacia la primera dictadura de Norteamérica. Y al mismo tiempo, cuánto podría aprender Trump con una lectura de la historia de nuestros dictadores, que ofrecen un extenso manual de lecciones.

El talento de la región para dominar a las masas bajo un modelo dictatorial es enorme, variado y enriquecedor. Trump podría organizar con Marco Rubio y la gente del Heritage Foundation que elaboraron su programa para lograr el poder presidencial absoluto, un cursillo de verano con las lecciones aprendidas. De hecho, puede hacerlo en algun resort de golf del subcontinente, de manera que se sienta como en casa, como en una auténtica Florida.

Además de aprender Trump se divertiría mucho. Imagínense lo que gozaría descubriendo que existió un tal Juan Vicente Gómez en Venezuela, que estuvo en el poder 35 años. Entre sus grandes aportes al ideario del poder dictarorial estuvo esta formulación: “grillos para el holgazán, cárcel para el sinvergüenza.” Trump gozaría emitiendo una directiva presidencial ajustada a su pensamiento, que sería algo así: “declaro holgazanes a todos los que se me opongan y los condeno a prisión por sinvergüenzas. (Sin juicio alguno.)”

García Márquez que fue un gran experto en dictaduras tiene muchos aspectos para incluir en el cursillo

García Márquez que fue un gran experto en dictaduras tiene muchos aspectos para incluir en el cursillo para Trump. Dice que Duvalier, en Haití, por ejemplo hizo “exterminar los perros negros porque uno de sus enemigos, tratando de escapar de la persecución del tirano, se había escabullido de su condición humana y se había convertido en perro negro.”

Trump se podría inspirar en esa anécdota para resolver el problema de su fallida cárcel ,Alligator Alcatraz, declarando que para evadir al ICE los migrantes ilegales se convirtieron en cocodrilos. Así los podría echar al agua y el gobierno se ahorraría los costos del transporte, alimentación y antimosquitos.

Del doctor Francia de Uruguay, Gabo recordaba, que consideraba que su “prestigio de filósofo era tan extenso” que merecía un estudio de Carlyle. Lo que seguramente inspirará a Trump a elaborar su propia filosofía con algun gran filósofo como su Secretario de Guerra o su Secretario de Salud que está reinventando la medicina.

También hay que tener cuidado porque Trump puede molestarse si ve cuestionada su genialidad al confirmar que existieron ideas antes que él las adelantara. El cierre de la República del Paraguay -del mismo Doctor Francia- “como si fuera una casa, dejando solo abierta una ventana para que entrara el correo” es una de ellas. Brillante pensaría Trump, que ya se adelantó con la construcción del muro que cierra el acceso por México a la América del Norte. Ahora espera que elevando al máximo las barreras arancelarias (al fin y al cabo son muros) mantendrá a los canadiense del otro lado.

También hay que tener en cuenta para la formación del perfecto dictador norteamericano, hay que excluir algunas ideas. Seguramente Fox ayudará a censurarlas, o por lo menos a manipularlas. Por ejemplo, el aporte de Antonio López de Santana que enterró su propia pierna y le realizó unos “funerales espléndidos”. Esta no es una buena idea para Trump que goza mucho de su propia imagen, de su parada firme con abrigo azul y extensa corbata roja que señala lo bien puestas que tiene sus dos piernas. Sección censurada.

La misma suerte puede tener el caso de la mano cortada de Lope de Aguirre que “navegó río abajo durante varios días, para que quienes la vieran pasar se estremecieran de horror, pensando que aun en aquel estado aquella mano asesina podía blandir un puñal” (dijo Gabo). Trump ordenaría que su mano desfilara con la pluma con la que firma sus maravillosas directivas presidenciales, para amedrentar más allá de los siglos a quienes se atravan a reversarlas. El problema es que los de Fox consideran que la mano de Trump es inimputable.

De Anastasio Somoza García, en Nicaragua, es mejor que Trump tampoco aprenda mucho para bien de los norteamericanos. Además ya Bukele se antició a la idea. Somoza -dice también Gabo- “tenía en el patio de su casa un jardín zoológico con jaulas de dos compartimientos: en uno, estaban las fieras, y en el otro, separado apenas por una reja de hierro, estaban encerrados sus enemigos políticos.” ¿Se imaginan las carcajadas de Trump donde lo ilustren con este ejemplo? ¿O la velocidad con que lo pondría en ejecución? No es para reirse, diría Banon arrepentido de su Frankestein.

En lo que sin duda el gran pensador Marco Rubio insistirá es incluir los métodos que siguieren nuestros afamados dictadores para impedir levantamientos populares, o siquiera las protestas, que amenacen la permamencia del tirano en el poder. En este acaso abunda la literatura. Pinochet y Videla son los maestros en desaparecer a la oposición, lo que explica los “largos períodos de pasividad de las masas” que disfrutan las dictaduras. A Rubio no le gusta usar ejemplos del modelo de Castro ni menos del de Maduro que duerme sobre el petróleo con el que sueña Trump, por razones obvias, o sea que no se incluirían en el cursillo.

Trump apoya la prosperidad de sus amigos y la propia con negocitos como la repartición de territorios que conquisten sus aliados.

Un capítulo que los de la Heritage Foundation se van a saltar es el que se refiere a como los dictadores de América Latina formaban una propia clase que los acompañara en el poder. Se convierten en su apoyo a base de corrupción y privilegios (esto lo dice Gabo pero bien escrito) de manera que el dictador se sostiene sosteniendo a los que lo sostienen. Los negocios y las utilidades para los amigos son de la esencia del poder dictatorial. Deben tener algo que perder. Esto lo sabe Trump desde años atrás. Apoya la prosperidad de sus amigos y la propia -hasta con su empresa bitcoin- y otros negocitos como la repartición de territorios que conquisten sus aliados.

Nuestro Nóbel también reflexionó sobre porqué “en muchos casos el pueblo no sufrió la represión directa del dictador, pues esta se ejercía solamente contra las minorías activistas, contra los dirigentes políticos de oposición, contra los estudiantes, y no contra las masas, cuyo escaso nivel cultural y político –producto de la propia dictadura– las llevó en muchos casos, inclusive, a mitificar al dictador.” Desafortunadamente esta reflexión es pública y es probable que llegue a oídos de Trump, con los riesgos que implica. Si descubre que el escaso nivel cultural y político de su población es clave para endiosarlo y perpetuarlo en el poder, como desea, allí lo tendremos por los siglos.

¿Derechos humanos? Este tema suele estar vetado en los cursillos para dictadores, generan alergia. Para neutralizarla puede lanzar una formulación: los derechos humanos se respetan en todas partes, menos donde sea inconveniente respetarlos. Por ejemplo, nadie será asesinado sin justa causa, a menos que sea necesario asesinarlo. ¿Para qué esperar a que se cometa un crimen que el dictador sabe (o intuye como sabio que es) que se va a cometer? Un mandatario responsable debe evitar que ocurra. Los consumidores que dejaron de recibir sus dosis de cocaína con el asesinato de los 11 marineros venezolanos que surcaban el océano para proveerlos, con seguridad lo van a entender. Siempre y cuando Trump no los convierta a su vez en delincuentes declarando que es un crimen consumir las drogas que prohíbe.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.