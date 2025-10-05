Cómo se invoca el Corán para eliminar a Israel

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El análisis aquí presentado no busca justificar ni condenar creencias religiosas, sino aportar contexto sobre cómo los mensajes del Corán pueden ser interpretados y usados en el marco de un conflicto complejo, donde las voces moderadas, de diferentes frentes, también merecen ser escuchadas.

El conflicto árabe-israelí y la instrumentalización religiosa

El conflicto árabe-israelí es uno de los ejemplos más notorios de cómo la religión puede ser instrumentalizada políticamente. Hamás, Hezbolá, Al-Qaeda, el Estado Islámico y los Hutíes han invocado versículos o suras del Corán para justificar la eliminación de Israel. Sin embargo, estas lecturas no reflejan al Islam en su conjunto: muchos líderes musulmanes condenan la violencia y defienden la convivencia.

Los judíos masacrados el 7 de octubre de 2023

El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó a Israel causando 1.195 muertos, incluidos civiles y niños, 251 secuestrados y crímenes de guerra documentados. Hoy, hay 48 secuestrados, al menos 28 han sido confirmados muertos, y se estima que 20 podrían seguir vivos.

La masacre del 7 de octubre desató la reacción israelí más dura de su historia contra Hamás en Gaza y contra Hezbolá en el Líbano.

Víctimas palestinas

La ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 65.000 muertos y 167.000 heridos, aunque estudios independientes calculan aún más víctimas. Miles de niños están entre los fallecidos. La destrucción de hospitales, escuelas y refugios ha dejado a la población sin servicios básicos.

La ONU advierte que más del 80 % de los gazatíes fueron desplazados. El bloqueo y la escasez de alimentos ponen en riesgo a una generación. La falta de agua y electricidad agrava epidemias y limita la atención médica. Gaza enfrenta así la peor crisis humanitaria de su historia reciente.

Hamás y hutíes envían saludos al presidente colombiano Gustavo Petro

Tras el inicio de la guerra, Hamás envió un mensaje a Petro: “Saludamos la posición honorable del presidente colombiano Gustavo Petro por rechazar la agresión sionista contra Gaza”.

El líder hutí Mahdi al-Mashat envió un mensaje a Petro: “Agradecemos al presidente de Colombia por su postura contra la ocupación israelí y su defensa de Palestina”.

Hamás: estatuto y versículos

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), fundado en 1987, publicó en 1988 su Carta Islámica, que afirma: “Israel existirá hasta que el Islam lo elimine, como eliminó a otros antes de él”. Para legitimar esta visión, Hamas cita un versículo o sura del Corán.

Sura 5:64 (Al-Ma’ida):

“Los judíos dicen: ‘La mano de Dios está encadenada’. ¡Que sus manos sean encadenadas y malditos por lo que dijeron!… Se esfuerzan por corromper en la tierra, pero Dios no ama a los corruptores.”

Sura 17:4–7 (Al-Isra):

“Y decretamos para los Hijos de Israel en la Escritura: ‘Ciertamente corromperéis en la tierra dos veces y os elevaréis con gran altivez’… Cuando llegue la segunda vez, enviaremos contra vosotros siervos que os infligirán una gran humillación…”

Hezbolá: resistencia chiita

El Hezbolá creado en 1985 con apoyo iraní, definió en su manifiesto la “desaparición de Israel” como meta central. En su propaganda se repiten pasajes como:

Sura 5:51 (Al-Ma’ida):

“¡Oh vosotros que creéis! No toméis a judíos ni a cristianos como aliados. Ellos son aliados unos de otros. Y quien de vosotros los tome como aliados se hace uno de ellos. Dios no guía a la gente injusta.”

Sura 59:2 (Al-Hashr):

“Él fue quien expulsó de sus hogares a los incrédulos de entre la Gente del Libro en el primer destierro… sembró el terror en sus corazones. Arrasaban sus casas con sus propias manos y con las de los creyentes.”

Al-Qaeda y el Estado Islámico (ISIS)

Al-Qaeda y el Estado Islámico (ISIS) incluyeron a Israel dentro del enemigo “sionista-cruzado”. En sermones y revistas como Dabiq, citaban:

Sura 2:61 (Al-Baqara):

“… Y se atrajeron la humillación y la ira de Dios, porque no creían en los signos de Dios y mataban a los profetas sin razón.”

Sura 3:112 (Aal Imran):

“La humillación será su destino dondequiera que se les encuentre, salvo que se aferren a la cuerda de Dios o a la de los hombres…”

Los hutíes: Ansar Allah

Los hutíes, movimiento chiita zaidí de Yemen apoyado por Irán, controlan Saná y gran parte del norte del país. Su consigna oficial es: “Muerte a Israel, maldición sobre los judíos”, lema atribuido únicamente a Ansar Allah (hutíes) y no representativo del conjunto del Islam ni de la población chiita. Han disparado drones y misiles contra Israel desde el mar Rojo, ampliando el frente de guerra.

Entre los versículos que invocan está:

Sura 8:60 (Al-Anfal):

“Preparad contra ellos toda la fuerza que podáis y caballos de guerra para aterrorizar con ello al enemigo de Dios y vuestro enemigo.”

Voces disidentes en ambos lados

En ambos lados existen voces críticas a la guerra. En Israel, movimientos ciudadanos cuestionan a Netanyahu por prolongar el conflicto y poner en riesgo a la población. En Palestina, intelectuales y líderes sociales rechazan que Hamas represente al pueblo, según múltiples críticos palestinos e internacionales, señalándolo como una élite que actúa de manera terrorista y corrupta. Estas posturas recuerdan que ni Israel ni Palestina son bloques homogéneos, sino sociedades con debates internos sobre la legitimidad y el costo humano de la guerra.

Una aclaración necesaria

No todos los musulmanes comparten estas lecturas. El Corán también afirma:

Sura 5:44:

“En verdad revelamos la Torá, en la que había guía y luz.”

Sura 2:62:

“Ciertamente, los que creen, los judíos, los cristianos y los sabeos… tendrán su recompensa junto a su Señor.”

Estas voces de convivencia son silenciadas por los extremistas, pero forman parte esencial de la tradición islámica.

