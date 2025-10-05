Cómo se invoca el Corán para eliminar a Israel

El análisis aquí presentado no busca justificar ni condenar creencias religiosas, sino aportar contexto sobre cómo los mensajes del Corán pueden ser interpretados y usados en el marco de un conflicto complejo, donde las voces moderadas, de diferentes frentes, también merecen ser escuchadas.
El conflicto árabe-israelí y la instrumentalización religiosa
El conflicto árabe-israelí es uno de los ejemplos más notorios de cómo la religión puede ser instrumentalizada políticamente. Hamás, Hezbolá, Al-Qaeda, el Estado Islámico y los Hutíes han invocado versículos o suras del Corán para justificar la eliminación de Israel. Sin embargo, estas lecturas no reflejan al Islam en su conjunto: muchos líderes musulmanes condenan la violencia y defienden la convivencia.
Los judíos masacrados el 7 de octubre de 2023
El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó a Israel causando 1.195 muertos, incluidos civiles y niños, 251 secuestrados y crímenes de guerra documentados. Hoy, hay 48 secuestrados, al menos 28 han sido confirmados muertos, y se estima que 20 podrían seguir vivos.
La masacre del 7 de octubre desató la reacción israelí más dura de su historia contra Hamás en Gaza y contra Hezbolá en el Líbano.
Víctimas palestinas
La ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 65.000 muertos y 167.000 heridos, aunque estudios independientes calculan aún más víctimas. Miles de niños están entre los fallecidos. La destrucción de hospitales, escuelas y refugios ha dejado a la población sin servicios básicos.
La ONU advierte que más del 80 % de los gazatíes fueron desplazados. El bloqueo y la escasez de alimentos ponen en riesgo a una generación. La falta de agua y electricidad agrava epidemias y limita la atención médica. Gaza enfrenta así la peor crisis humanitaria de su historia reciente.
Hamás y hutíes envían saludos al presidente colombiano Gustavo Petro
Tras el inicio de la guerra, Hamás envió un mensaje a Petro: “Saludamos la posición honorable del presidente colombiano Gustavo Petro por rechazar la agresión sionista contra Gaza”.
El líder hutí Mahdi al-Mashat envió un mensaje a Petro: “Agradecemos al presidente de Colombia por su postura contra la ocupación israelí y su defensa de Palestina”.
Hamás: estatuto y versículos
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), fundado en 1987, publicó en 1988 su Carta Islámica, que afirma: “Israel existirá hasta que el Islam lo elimine, como eliminó a otros antes de él”. Para legitimar esta visión, Hamas cita un versículo o sura del Corán.
Sura 5:64 (Al-Ma’ida):
“Los judíos dicen: ‘La mano de Dios está encadenada’. ¡Que sus manos sean encadenadas y malditos por lo que dijeron!… Se esfuerzan por corromper en la tierra, pero Dios no ama a los corruptores.”
Sura 17:4–7 (Al-Isra):
“Y decretamos para los Hijos de Israel en la Escritura: ‘Ciertamente corromperéis en la tierra dos veces y os elevaréis con gran altivez’… Cuando llegue la segunda vez, enviaremos contra vosotros siervos que os infligirán una gran humillación…”
Hezbolá: resistencia chiita
El Hezbolá creado en 1985 con apoyo iraní, definió en su manifiesto la “desaparición de Israel” como meta central. En su propaganda se repiten pasajes como:
Sura 5:51 (Al-Ma’ida):
“¡Oh vosotros que creéis! No toméis a judíos ni a cristianos como aliados. Ellos son aliados unos de otros. Y quien de vosotros los tome como aliados se hace uno de ellos. Dios no guía a la gente injusta.”
Sura 59:2 (Al-Hashr):
“Él fue quien expulsó de sus hogares a los incrédulos de entre la Gente del Libro en el primer destierro… sembró el terror en sus corazones. Arrasaban sus casas con sus propias manos y con las de los creyentes.”
Al-Qaeda y el Estado Islámico (ISIS)
Al-Qaeda y el Estado Islámico (ISIS) incluyeron a Israel dentro del enemigo “sionista-cruzado”. En sermones y revistas como Dabiq, citaban:
Sura 2:61 (Al-Baqara):
“… Y se atrajeron la humillación y la ira de Dios, porque no creían en los signos de Dios y mataban a los profetas sin razón.”
Sura 3:112 (Aal Imran):
“La humillación será su destino dondequiera que se les encuentre, salvo que se aferren a la cuerda de Dios o a la de los hombres…”
Los hutíes: Ansar Allah
Los hutíes, movimiento chiita zaidí de Yemen apoyado por Irán, controlan Saná y gran parte del norte del país. Su consigna oficial es: “Muerte a Israel, maldición sobre los judíos”, lema atribuido únicamente a Ansar Allah (hutíes) y no representativo del conjunto del Islam ni de la población chiita. Han disparado drones y misiles contra Israel desde el mar Rojo, ampliando el frente de guerra.
Entre los versículos que invocan está:
Sura 8:60 (Al-Anfal):
“Preparad contra ellos toda la fuerza que podáis y caballos de guerra para aterrorizar con ello al enemigo de Dios y vuestro enemigo.”
Voces disidentes en ambos lados
En ambos lados existen voces críticas a la guerra. En Israel, movimientos ciudadanos cuestionan a Netanyahu por prolongar el conflicto y poner en riesgo a la población. En Palestina, intelectuales y líderes sociales rechazan que Hamas represente al pueblo, según múltiples críticos palestinos e internacionales, señalándolo como una élite que actúa de manera terrorista y corrupta. Estas posturas recuerdan que ni Israel ni Palestina son bloques homogéneos, sino sociedades con debates internos sobre la legitimidad y el costo humano de la guerra.
Una aclaración necesaria
No todos los musulmanes comparten estas lecturas. El Corán también afirma:
Sura 5:44:
“En verdad revelamos la Torá, en la que había guía y luz.”
Sura 2:62:
“Ciertamente, los que creen, los judíos, los cristianos y los sabeos… tendrán su recompensa junto a su Señor.”
Estas voces de convivencia son silenciadas por los extremistas, pero forman parte esencial de la tradición islámica.
