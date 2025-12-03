Álvaro Uribe, Claudia López y otros políticos colombianos que han hecho el oso bailando por votos

Entre bailes torpes, disfraces y escenas incómodas, varios políticos colombianos, como Uribe, han puesto en juego su imagen pública para atraer votantes

En Colombia, la política suele convertirse en un espectáculo donde la dignidad queda en segundo plano y el “todo vale” se normaliza cada elección. La campaña de 2026 no es la excepción, pero episodios similares vienen repitiéndose desde hace años, como el divertido Aserejé de Álvaro Uribe y Lucho Garzón.

Aquí cinco ejemplos recientes (y no tan recientes) de políticos que terminaron sacrificando su seriedad en la tarima, en la pista de baile o frente a las cámaras con tal de ganar simpatías.

Mauricio Cárdenas, el tecnócrata convertido en bailador exprés

El exministro de Hacienda y hoy aspirante presidencial vivió su propio “bautizo” electoral en Cartagena, cuando intentó bailar champeta frente a seguidores. Sin ritmo, pero con entusiasmo, terminó convertido en meme nacional.

Las críticas no tardaron, incluida la de la congresista Catherine Juvinao, a quien Cárdenas respondió con una pulla política. Aunque reconoció públicamente que “no sabe bailar champeta”, siguió defendiendo que en campaña “toca hacer de todo”.

Lucho Garzón y Álvaro Uribe atrapados en el eterno Aserejé

El exalcalde de Bogotá revive cada cierto tiempo en redes sociales un momento que él insiste en llamar “malentendido”: el día en que compartió tarima con Álvaro Uribe y ambos aparecieron moviéndose (más por inercia que por gracia) al ritmo del famoso Aserejé.

Aunque Garzón explica que no era un baile, que solo levantó la mano, el video continúa persiguiéndolo a él y a Uribe años después, y regresó justo cuando Lucho es elegido cabeza de lista al Senado para 2026.

Juan Manuel Santos y su salsa choke en plena reelección

En 2014, el entonces presidente Santos se soltó (o lo intentó) en la cabina de Tropicana. En medio de entrevistas, trivias y cambios de monitas del álbum del Mundial, bailó salsa choke para mostrar cercanía y “sabor”.

Él mismo reconoció que antes era “un tronco”, pero eso no impidió que se sumara al ritmo. La escena buscaba humanizarlo ante públicos populares, pero terminó convertida en uno de los momentos más comentados de aquella campaña.

Claudia López vestida de marimonda en Barranquilla

La exalcaldesa de Bogotá también protagonizó su propio gesto de campaña cuando apareció disfrazada de marimonda en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla.

A diferencia de Shakira, que trató de pasar inadvertida, López buscó protagonismo: se quitó la máscara, bailó con un grupo folclórico y se dejó ver entre los asistentes, acción celebrada por algunos y criticada por otros como oportunismo festivo.

Iván Duque y su baile de campaña en 2018

Durante la contienda presidencial de 2018, Iván Duque, el pupilo de Álvaro Uribe, también se aventuró a la pista. En una entrevista del Canal 1, el entonces candidato se animó a bailar para mostrar cercanía juvenil.

Aunque el momento fue breve, quedó registrado dentro de esa tradición colombiana donde los aspirantes se ven obligados a demostrar “talentos” ajenos a su labor pública.

Al final, estos episodios no son simples anécdotas pintorescas: revelan hasta qué punto la política colombiana se ha acostumbrado a reducir la conexión con la ciudadanía a gestos improvisados, disfraces, bailes y ocurrencias.

A pesar de las profundas desigualdades y crisis institucionales, el espectáculo suele imponerse sobre las propuestas. Y mientras los candidatos sigan confundiendo empatía con performance, el electorado tendrá que decidir si premia el show… o exige verdaderos liderazgos capaces de sostener la dignidad dentro y fuera de la pista.

