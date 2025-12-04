Así avanza El Valle del Cauca en empleo y reducción de pobreza en medio del olvido del Gobierno nacional

Programas como el PAE, la siembra de millones de árboles y el apoyo a miles de emprendedores reflejan la transformación social que impulsa la región

El Valle del Cauca cierra 2025 como un territorio que avanza con liderazgo colectivo, resiliencia y resultados que lo posicionan como un Valle #1 en múltiples indicadores.

A pesar de las dificultades derivadas del deterioro del orden público y la falta de financiación para proyectos estratégicos de región que quedaron a la espera de la voluntad y el cumplimiento del Gobierno nacional, el departamento presenta logros en competitividad, reducción de la pobreza y desarrollo social, consolidándose como una de las regiones de mayor desempeño en Colombia.

La gobernadora Dilian Francisca Toro destaca que estos logros “no se tratan solo de cifras de gestión, sino de dignidad y respeto por los vallecaucanos, para quienes trabajamos hombro a hombro cada día”. Por eso, señala que el departamento vive lo que denomina “la Paradoja del Valle del Cauca: por un lado, demuestra un desempeño superior en reducción de pobreza y crecimiento económico, y, por otro, enfrenta un abandono estratégico y castigo presupuestal sistemático por parte del Gobierno nacional”.

Pero en el Valle del Cauca, la capacidad de su gente es mayor a las voluntades ajenas, dice la mandataria. Con inversiones históricas en materia de seguridad, en vías, vivienda y agua potable; en infraestructura educativa y deportiva, así como apoyos a más de 6.000 emprendedores y comerciantes, activando un plan que generará más de 130 mil empleos de calidad, se transforma un departamento.

“Tenemos la evidencia irrefutable del éxito al consolidarnos como la región que más reduce la pobreza en Colombia. Sacamos a más de 400.000 vallecaucanos de la trampa de carencias en salud, educación y vivienda, pues logramos una reducción histórica del 60.5% en la Pobreza Multidimensional. Mientras el país enfrenta incertidumbre, nuestra economía crece al 3.1%, superando el promedio nacional del 2.7%, y hemos logrado bajar el desempleo al 8.1%, reduciendo al mismo tiempo la informalidad”, agrega Toro.

En pobreza monetaria también se evidencian avances importantes. Este indicador se redujo al 25,7 % en 2024, lo que permitió que 417.000 personas superaran esta condición, mientras en el más reciente Índice Departamental de Competitividad, el Valle del Cauca logró una calificación de 6.3 sobre 10 puntos, posicionándolo entre los cinco departamentos más competitivos del país.

Indicadores que ratifican el liderazgo

Con un modelo de gobierno orientado a resultados y basado en la articulación entre sector público, sector privado, academia, organizaciones sociales y comunidad, la Gobernación del Valle del Cauca ha obtenido las mejores calificaciones.

El Valle ocupa el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional y registra un 97 % de calificación en Transparencia, consolidándose como referente en buen gobierno.

En lo social, es el único departamento que garantiza, desde el primer día de clase, el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para más de 111.000 estudiantes de los 34 municipios no certificados. Este programa, que recibió una calificación de 100/100 por parte de Planeación Nacional, emplea a más de 900 madres de familia, beneficia a comunidades indígenas y se abastece con productos de agricultores locales.

El Gobierno departamental también trabaja en sostenibilidad ambiental fortaleciendo los ecosistemas con la siembra de ocho millones de árboles y ha posicionado al Valle como destino para viajeros nacionales e internacionales. Sumado a esto, los múltiples triunfos de los Guerreros del Paraíso ratifican el poderío de la región deportiva que más aporta al medallero nacional.

Reconocimientos a la gestión

Entre los reconocimientos recientes se encuentran el primer lugar nacional en defensa jurídica, la calificación AAA del Instituto Financiero Infivalle, el Premio Gobernantes Comprometidos con la Niñez, el galardón Smart City Innovador y el Premio Excelencia SIMIT.

Para la gobernadora Dilian Francisca Toro estos resultados demuestran que “la grandeza del departamento está en su gente, de su propia fuerza, gestión y unidad”.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

