La justicia acecha a las dos figuras políticas más poderosas de Colombia en vísperas electorales

noviembre 27, 2025

Hablar de política y justicia en Colombia es casi imposible sin mencionar a dos de sus figuras más representativas: Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Aunque se ubican en orillas ideológicas opuestas, comparten un rasgo común: son los personajes más mediáticos de la vida pública nacional.

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez salió recientemente airoso de un proceso penal en el que había sido condenado en primera instancia a 12 años de cárcel por soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, el 21 de octubre de 2025, solo 51 días después de la sentencia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y lo absolvió de todos los cargos. El fallo le dio oxígeno jurídico y político, no solo a él, sino también a la derecha, que hoy carece de un contendor sólido frente a la izquierda de cara a las elecciones de 2026.

Uribe es, quizá, el presidente más mediático de la historia republicana: gobernó durante dos periodos consecutivos (2002–2010) y fue el artífice de la política de “seguridad democrática”, implementada en medio de la peor ola de violencia. Esa estrategia, sin embargo, derivó en graves violaciones de derechos humanos, mal llamadas “falsos positivos”, que hoy son investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Para muchos, hablar de Uribe es también evocar la parapolítica, aquel episodio en el que políticos y empresarios se aliaron con paramilitares para consolidar estructuras de poder paralelo que favorecieron su ascenso.

Hoy, a sus 73 años, el político antioqueño enfrenta un nuevo escándalo judicial. El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución de su hermano, Santiago Uribe Vélez, y lo condenó a 28 años de cárcel por el caso de “Los 12 Apóstoles”, que incluye acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Este fallo reabre el debate sobre el papel de los hermanos Uribe en la conformación de estructuras criminales, asunto que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación: uno buscando la absolución de su hermano, y el otro la ratificación de la condena interpuesta en primera instancia en contra del expresidente.

Mientras tanto, en el campo del petrismo, las acusaciones tampoco cesan. Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrenta nuevos cargos de corrupción por parte de la Fiscalía General, relacionados con hechos ocurridos cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.

Así, mientras se calienta el ambiente electoral rumbo a las elecciones de 2026, la justicia sigue rondando a las dos figuras más mediáticas de la vida pública nacional: Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Ambos no solo cargan con las críticas a sus decisiones de gobierno, sino también con los líos judiciales que alcanzan a sus círculos más cercanos.

