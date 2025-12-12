La alianza nacional que permitió desarticular una banda que traficaba migrantes dominicanos en Colombia

Tres personas fueron detenidas en Medellín y Córdoba por integrar, según autoridades, una red que tramitaba documentos falsos a migrantes.

Un operativo simultáneo realizado en Medellín y Planeta Rica (Córdoba) permitió la desarticulación de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y a la expedición irregular de documentos de identidad.

Las diligencias, adelantadas bajo el nombre de operación Velen, fueron ejecutadas por la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS) y Migración Colombia.

Como resultado de la intervención, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red, señalados de participar en el trámite fraudulento de cédulas de ciudadanía para ciudadanos de nacionalidad dominicana. Los detenidos fueron identificados como Natalia Patricia Galeano, alias La Madrina, presunta cabecilla; Marco Aurelio Mercado, alias Yeyo, señalado coordinador operativo; y Andrés Felipe Saltarín, funcionario de la Registraduría Auxiliar de Belén, en Medellín.

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría utilizado su cargo para adelantar de forma irregular más de 20 solicitudes de cédulas a favor de ciudadanos extranjeros. Las autoridades indicaron que estos documentos eran empleados para facilitar el tránsito y permanencia de migrantes dentro del país y, presuntamente, su posterior salida hacia otros destinos.

La Registraduría Nacional informó que todas las cédulas obtenidas mediante estos trámites fraudulentos fueron canceladas, tras confirmar las irregularidades detectadas durante el proceso.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad mantiene coordinación permanente con la Fiscalía y la Policía para prevenir prácticas ilegales dentro de los procedimientos de identificación. “Trabajamos todos los días con absoluto rigor y determinación para que la Registraduría sea una entidad íntegra y transparente”, afirmó.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer el alcance de la red y determinar si existen más personas involucradas en esta modalidad delictiva.

