- Alejandro Escallón: del Instagram de barrio a los festivales que venden millones en comida en Bogotá

A simple vista parece el tipo que siempre supo hacia dónde iba: silueta joven, palabra medida y esa fuerza tranquila que tienen quienes han convertido un hobby en empresa. Alejandro Escallón (B.eats, antes BogotáEats) es hoy referente de la gastronomía en Colombia: organiza festivales que llenan plazas, co-lidera Grupo Smile (una apuesta de restaurantes con conceptos propios) y es uno de los motores detrás de The Gula Group, la empresa que está profesionalizando los festivales gastronómicos en el país.

Alejandro Escallón.

A sus treinta y pocos años, Escallón ya no es solo el foodie que recorría restaurantes con su cámara. Es un empresario con visión de largo plazo que ha logrado profesionalizar lo que empezó como un juego de redes sociales. Su historia es una mezcla de intuición, marketing, emprendimiento y una dosis generosa de trabajo constante.

Alejandro Escalló, el estudiante que quería comer bien, conocer sabores y contar historias

Todo empezó en 2014, cuando Alejandro, entonces estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, abrió una cuenta de Instagram para compartir sus descubrimientos culinarios. No había plan de negocios ni inversión. Tenía apenas un celular, ganas de probar nuevos lugares y tiempo libre entre clases.

Un joven Alenadro Escallón.

“No fue una estrategia, fue curiosidad”, ha contado en entrevistas. Subía fotos sin pretensión, pero pronto las publicaciones comenzaron a moverse. Su estilo, cercano, sin tecnicismos ni pretensiones, conectó con una generación que buscaba recomendaciones reales. Así nació BogotáEats, una cuenta que, en pocos meses, ya era referencia entre los amantes de la comida en la capital.

Durante la universidad, Escallón también organizaba fiestas y eventos gastronómicos. Ese gusto por crear espacios de encuentro sería el germen de todo lo que vendría después. Al graduarse, trabajó un tiempo en publicidad, pero en paralelo siguió alimentando su proyecto personal. Fue la pandemia, paradójicamente, la que aceleró su salto definitivo: mientras otros sectores se frenaban, él aprovechó el encierro para convertir su pasión en una empresa.

“Empecé con lo que tenía: tiempo y ganas. No tenía inversionistas, solo un celular y mucha energía”, recordó en una charla. Y con eso bastó para sembrar la semilla de lo que se transformaría en un ecosistema gastronómico.

De las redes a un grupo empresarial

Lo que empezó como una cuenta de reseñas terminó convirtiéndose en una plataforma digital con más de medio millón de seguidores, presencia en medios y eventos, y una marca reconocida por su autenticidad. Pero Escallón no se quedó en la influencia: decidió construir estructuras.

Junto a un grupo de socios, fundó el Grupo Smile, una compañía que reúne conceptos de restauración como La Pinta, Ideal, Tercer Piso y Verano. Su apuesta era clara: lugares con buena comida, pero también con ambiente, música y diseño. En 2024, El Tiempo registró su plan de expansión en Bogotá, consolidando un modelo de “experiencia completa” que combina gastronomía y entretenimiento.

Paralelamente, cofundó The Gula Group, una plataforma que revolucionó los festivales gastronómicos en Colombia. De allí surgieron eventos como Bogotá Eats A Cielo Abierto, Burgerville, El Papá de los Asados y Gastrofest, que hoy reúnen más de 60 restaurantes y hasta 40.000 asistentes por edición.

La idea era tan simple como ambiciosa: llevar la experiencia del restaurante a la calle, democratizarla, hacerla colectiva. Y funcionó. Los festivales no solo llenaron plazas, sino que se convirtieron en una vitrina para emprendedores y chefs locales, generando empleo y movimiento económico.

El empresario detrás del sabor

Escallón suele describirse como “un curioso con hambre”. No habla como un ejecutivo tradicional, pero piensa como uno. Su forma de trabajar combina creatividad con estructura: mide resultados, analiza datos y entiende el valor de construir marca.

“Hoy la gente no solo busca comer bien, busca vivir algo que recordar”, dice. Esa frase resume su modelo. Los festivales de The Gula Group no son simples ferias: son experiencias curadas, con identidad visual, narrativa de marca y logística profesional. Cada detalle cuenta, desde el tipo de mesas hasta el playlist del evento.

Detrás de todo eso hay un equipo que creció con él, formado en diseño, comunicación, mercadeo y producción. Lo que nació con un estudiante que quería comer bien terminó siendo una empresa con áreas de planeación, innovación y expansión.

Su éxito también tiene que ver con la manera en que conecta mundos. Escallón no viene del sector gastronómico tradicional, sino del marketing y la gestión empresarial. Por eso su aproximación fue distinta: ver la comida como un producto cultural y una oportunidad de comunidad.

Hoy, Alejandro Escallón dirige un ecosistema donde confluyen creatividad, gestión y propósito. B.eats sigue creciendo como marca, The Gula Group expande sus festivales a nuevas ciudades y Grupo Smile consolida su presencia en Bogotá.

De aquel joven que subía fotos caseras queda el mismo impulso: contar historias a través de la comida. Solo que ahora, su historia se cuenta en miles de mesas, en eventos multitudinarios y en la inspiración que despierta en otros jóvenes que, como él hace una década, sueñan con convertir una pasión en empresa.

