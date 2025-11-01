- La Locura: la empresa familiar del Valle que convirtió un hojaldre en una historia de éxito

La misión de Vanessa Zapata, una experimentada mercadóloga, no era sencilla. Continuar con el legado de sus padres requería un esfuerzo enorme. La Locura se había convertido en una marca emblemática del Valle del Cauca, y desde su posición, ella debía darle un nuevo aire de crecimiento y expansión. Lo consiguió, y lo ha venido haciendo desde 2006, cuando asumió el cargo de directora de administración financiera en la empresa que sus padres abrieron hace más de 40 años.

Desde 2015, la compañía ha duplicado sus ingresos de manera sostenida, logrando facturar cerca de 12 millones de dólares al año. Pasó de tener un solo punto, inaugurado en 1985, a 90 en la actualidad. Además, ha diversificado su portafolio: a los famosos hojaldres se sumaron productos congelados como pandebonos, pandeyucas y almojábanas extraqueso, los cuales ya representan el 12% de sus ventas.

Aunque en el camino el negocio ha enfrentado grandes retos, La Locura se mantiene firme. Desde que Omaira Ospina y Manuel Tiberio Zapata abrieron su primer punto, el esfuerzo familiar se ha convertido en uno de los mayores referentes de la región.

El inicio del negocio que ha perdurado por 40 años

Durante la década de los 70, el "boom" petrolero en Venzuela generó una oportunidad única para migrantes y nativos del país vecino. La crísis generada por la guerra de Yom Kipur, causó que los ingresos del países se cuadriplicaran, creango oportunidades labores muy atractivas. Sin embargo, estos periodos de bonanza llegarían a su fin a raíz de la caída de los precios en los años 80.

Fundadores de La Locura.

Ante esta situación, muchos dejaron Venezuela y empezarona buscar una nueva vida fuera de allí. Este es el caso de Omaira Ospina y Manuel Tiberio Zapata, esposos que llegaron a Cali con el deseo de construir su futuro, quienes debían encontrar a qué dedicarse en la capital del Valle. Es así como nace la idea de preparar los famosos hojaldres de Venezuela que venían con un relleno. La idea tuvo una muy buena acogida por parte del público colombiano y las ventas del negocio se dispararon.

Sus primeras ventas fueron en el conjunto en el que vivían, donde iban de puerta a puerta ofreciento sus hojaldres. La combinación de la masa con el pollo o el queso fue ganadora. Pero para tener más variedad, sumaron otros sabores como el jamón y queso, cordero y hawaiano. Es así como en 1985 tienen la oportunidad de abrir su primer punto de venta. Sus hojaldres eran tan buenos que la gente hacía fila para poder probar uno de sus productos.

Fue justamente en una de eas interminables filas en que un cliente comentó "Esto realmente es una locura". La idea retumbó en la mente de los esposos que, sin pensarlo dos veces, adoptron el nombre para su negocio. El crecimiento era inevitable y años después de su primer punto de venta, abren la sede número en 1 en la Avenida Roosevelt en Cali.

Este lugar también se convirtió en su planta de fabricación masiva de sus pasteles de hojaldre. Este lugar ha sido clave para La Locura, pues con los años se amplió y en la actualidad es uno de los puntos referentes de la marca en la ciudad.

El trabajo de los herederos que siguieron con el éxito de la empresa familiar

Los productos de La Locura dejaron el Valle y empezaron a comercializarse en otras ciudades como Pereira, Manizales y Armenia. Aunque también se abrieron puntos de venta en Tuluá, Palmira, Jamundi y Popayán. Para 2003, la empresa adopta el nombre "Productos Alimenticios La Locura S.A. - PALL S.A.". Este cambio, fue liderado por Juan Diego Zapata, hijo de Omaira y Manuel, quien junto a su primo, Mauricio Ospina, ingeniero, lanzaron nuevos productos.

De esta manera, la empresa familiar empieza a comercializar productos semi-hojaldrados y hojaldrados. El negocio familiar, también sumó su propia planta de carnes frías bajo el nombre Buller y entre los primos, empezaron a perfeccionar los procesos con tecnología. El crecimiento ha sido tal que en la actualidad, sus productos se comercializan en grandes superficies como Oxxo, Ara, D1 y Dollarcity.

Además de los hojaldres y su propia planta de carnes frías, han sumado su propia marca de salsas, Salsas La Locura y también Delicity Snacks. Claro que ambos hijos de los Zapata han sido claves para el crecimiento de la compañía familiar.

Vanessa Zapata, la mujer que le ha dado un nuevo aire a La Locura

Vanessa, hija de Omaira y Manuel, se ha preparado para seguir con el legado de sus padres. Sus estudios los inició en la Universidad Externado en los 2000, donde obtuvo su título en Finanzas y Relaciones Internacional. Pero la mujer se siguió preparando y consiguió un diplomado en gestión de empresas de la ESADE, así como ha logrado un título en administración y gestión de empresas en American University.

Cada logro y mérito académico ha sido con el fin de seguir el legado de sus padres. Aunque pasó por Merryll Linch y la OEA, su camino la llevó de regreso a la compañía familiar en 2006, donde asumió el cargo de directora de administración financiera. Tan solo un año después, se convirtió en la gerente financiera y administrativa de La Locura.

Fue hasta 2019 cuando Vanessa tuvo la responsabilidad de convertirse en la gerente general de Productos Alimenticios La Locura S.A. Desde entonces, el salto de la compañía ha sido notable. La mujer ha tenido que afrontar la pandemia y el cierra de La 14, donde distribuían sus productos. Pese a esto, ha sabido enfrentar la situación y llevar las ventas de la empresa a buen término y sus ingresos superan los 11 millónes de dólares.

La mujer incluso ha llevado a la empresa a tener mayores prácticas sostenibles, por lo que ha sumado a su flota, vehículos eléctricos. Hoy, tras 4 años de haber empezado esta historia, La Locura sigue creciendo y buscando la manera de aumentar y expandirse a otros países.

