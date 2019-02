Alcaldía de Bogotá 2020-2023, el fortín que todos desean

Para muchos Bogotá es la plaza política soñada, así mismo es de compleja alcanzarla, pero al final una vitrina para cualquier proyecto político.

Se acercan las elecciones locales y se mueve fuertemente el panorama político, las sumas, las chequeras, coaliciones y lo que sea necesario para no perder el poder o para alcanzarlo. Ejemplo de ello es la polémica que vive el Concejo Distrital de romper la coalición para quitarle la presidencia de dicha corporación al Partido Verde, donde muchos concejales se ven amenazados con el poder que este partido podría alcanzar en aras a elecciones.

El 26 de mayo es un día clave para la carrera de la Alcaldía de Bogotá, se espera que salgan dos candidatos fuertes, el candidato de centroizquierda y el candidato de centroderecha.

Por el lado de la coalición de centroizquierda, el partido más fortalecido es el Verde, que llegaría con la candidatura de Navarro Wolf. Sin embargo, se rumora que no es oficial que Claudia López haya desistido de su aspiración. En esta coalición podría llegar el Polo Democrático, con su candidato, el concejal Celio Nieves, y candidaturas independientes como la de Carlos Fernando Galán, Jorge Rojas y Luis Ernesto Gómez.

Por el lado de la coalición de centroderecha, esta está liderada por el Centro Democrático, a poco tiempo de definir su candidato oficial, el cual se rumora fuertemente que será el concejal Diego Molano. Así mismo, podrían llegar a esta coalición el Partido Liberal, que estaría apoyando a Miguel Uribe; el Partido Conservador, que no va a tener candidato propio y está dividido apoyando a Diego Molano, Miguel Uribe y Ricardo Arias; el partido Cambio Radical, que aún no define su candidato pero se espera que pueda ser David Luna; el partido Colombia Justa Libres, con su candidato Ricardo Arias y el partido Mira que no tendrá candidato propio.

De acuerdo a lo que se vio en las elecciones presidenciales del año pasado, los candidatos que van a consulta llegan fortalecidos a las elecciones, por lo que alguna de estas dos coaliciones podría llegar al Palacio de Liévano.

