El alcalde Fico Gutiérrez y el gobernador Juvenal Díaz quieren que sus hermanas lleguen al Congreso, igual que otros

El portal la Silla Vacía destapó la lista de familiares de alcaldes y gobernadores que aspiran a llegar al Congreso mientras están en pleno ejercicio del poder

La hermana de Fico Gutiérrez, Juliana Gutiérrez, quiere llegar al Congreso. El partido que la apoya sería Creemos Colombia, agrupación de tipo conservador fundado en 2015 por Federico Gutiérrez; no obstante, el movimiento perdió la personería Jurídica, el alcalde de Medellín. En respuesta a la situación inscribió una lista al Senado donde su hermana, Juliana, estaría en cabeza de la lista de candidatos. Gutiérrez no es el único alcalde con personas cercanas en busca de una plaza en el congreso.

El alcalde de Risaralda, Mauricio Salazar, y el mandatario de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez están en una situación parecida al alcalde de Medellín. En el caso de Risaralda el vínculo es matrimonial, es decir, Irma Noreña es esposa de Mauricio Salazar. En esa situación Noreña busca llegar al Congreso con el apoyo del partido de la U; no obstante, Salazar llegó al puesto de la alcaldía por la coalición Primero Pereira- integrada por los partidos Unión por la Gente, Mira, En Marcha y Alianza Social Independiente, Noreña si logró conseguir una candidatura del partido de la U.

La esposa de Jonathan Vásquez, Laura Cristina Ahumada, logró colarse en la lista de aspirantes al Senado con una votación total de 50 mil votos; no obstante, existió una sanción de la Procuraduría contra Jonathan Vásquez, su esposo. Ahumada quiere llegar al Congreso de la República, para su meta consiguió el apoyo de Daniel Quintero, quien fue clave en su camino. En consecuencia, por la simpatía de Quintero con la política, el Comité de ética del Pacto, Susana Muhamad y Gustavo Bolívar decidieron cuestionar la situación.

Como los alcaldes de Medellín y Risaralda, en las gobernaciones de Risaralda, Boyacá, Huila y Santander, los respectivos gobernadores tienen personas cercanas para las elecciones del Congreso. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, tiene un hermano John que podría aspirar a llegar con el partido Verde; sin embargo, aún no es definitivo si se va a presentar. Para el caso de Santander, el gobernador el general (r) Juvenal Díaz tiene un hermano Luis Eduardo Díaz Mateus con intenciones de llegar al Senado.

Eduardo Díaz es conocido en la política de Santander, fue diputado de la Asamblea de Santander, en el camino logró ser reelegido con 23 mil votos, siendo una de las votaciones más altas de los comicios de 2015. Para evitar la utilización del poder en favor de familiares siga siendo una constante en las prácticas políticas, que además perjudican a otros aspirantes el congresista Alejandro Chacón presentó un proyecto de ley, que hace tránsito en el Congreso tal como lo reporto la Silla Vacía en su nota.

Vea también: Más de $6 mil millones perdidos, los líos del senador Óscar Barreto, el congresista que más riqueza ha declarado

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.