La esposa del alcalde de Barrancabermeja suspendido por la Procuraduría por corrupción logró más de 50 mil votos

Laura Cristina Ahumada llegó apoyado por el imputado Daniel Quintero y fue cuestionado por el Comité de ética del Pacto y dirigentes como Susana Muhamad y Bolívar

Los cuestionamientos éticos a algunos de sus candidatos no hicieron mella en los resultados obtenidos por el Pacto Histórico, partido de gobierno, durante su consulta interna del 26 de octubre. Así lo demuestran las dos mujeres que alcanzaron las más altas votaciones: Carmen Patricia Caicedo Omar (74.982 votos) y Laura Cristina Ahumada (52.477 votos).

Carmen Caicedo es hermana del exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo a juicio, condenado en primera instancia por corrupción y sometido a varios procesos penales y administrativos. La relación entre los dos hermanos estaban rota pero se recompusieron hace poco cuyo reflejo se ve en el resultado del domingo.

Aunque ningún cargo recae directamente sobre ella, el Comité de Ética de la colectividad no vio con buenos ojos su inclusión en las listas de aspirantes a corporaciones públicas.

Daniel Quintero logró colar en la lista a la esposa del alcalde de Barrancabermeja

Laura Cristina Ahumada, aspirante a llegar al Senado, es la esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, suspendido por la Procuraduría precisamente por el respaldo abierto que le venía dando a su candidatura, sin respetar los límites impuestos por su condición de servidor público.

En el caso de Ahumada, hubo voces representativas de la izquierda que pidieron en primer término no concederle el aval de la colectividad. Entre ellas están las de la exministra Susana Muhamad y la de Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social. Ambos muy cercanos al presidente Gustavo Petro.

“El alcalde de Barrancabermeja está imputado y va a juicio por compra de votos, soborno a testigos y corrupción”, recordó Muhamad tras oponerse a que los filtros políticos prevalecieran sobre los de control ético.

Bolívar fue aún más duro al decir que la candidata al Senado no solo está afectada por la injerencia funesta de su esposa, sino que su aspiración fue presentada por el precandidato Daniel Quintero, precandidato imputado por corrupción que quiere pervertir aún más la política despojándola de escrúpulos. Llegó al punto de retirar su candidatura para apoyar a Iván Cepeda y evitar la irrupción de Quintero en la consulta del Polo.

Sus advertencias no calaron ni en los oídos ni en la conciencia de los votantes que acompañaron masivamente a la joven dirigente, que además del respaldo y la influencia de su esposo cuenta con un poderoso músculo financiero, como hija de los socios mayoritarios del Grupo Multinsa, cuyas empresas son fuertes en el mercado de los hidrocarburos y de los insumos para obras de infraestructura vial.

Su probada liquidez le ha permitido defenderse de uno solo de los señalamientos que pesan en su contra. Según ella, no es cierto que el controvertido contratista Jorge Humberto Argüello Beltrán, conoció como ‘El Bachiller’ sea uno de los patrocinadores de su campaña.

Sin embargo, no tiene ningún reproche para con él, como tampoco lo tiene contra el precandidato y exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien días antes de la consulta la presentó en tarima como a una lideresa “verraca y con futuro”.

El medio digital Metropolitano reveló varios mensajes de chats en los que, según sus editores, quedaría en evidencia una presunta operación de compra de votos, se estaba ofreciendo el pago de $20 mil pesos por voto a favor de Ahumada al Senado y Nohora Stella Villamizar a la Cámara de Representantes.

Las conversaciones vía WhatsApp conocidas por ese medio llegaron principalmente a electores en el área metropolitana de Bucaramanga, donde se ofrecía dinero por el voto. También informó que el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, denunció que varios contratistas del distrito de Barrancabermeja estarían siendo presionados para votar por la gestora social, Laura Ahumada, como condición para la renovación de sus contratos.

Políticamente sus amigos la ven a la esposa del alcalde acompañada por Gloria Flórez, senadora y directora del Pacto Histórica, quien ha dicho que no está interesada en repetir curul en el Congreso.

Cuando fueron revelados los resultados de la votación, con más de dos y medio millón de electores en favor del Pacto Histórico, cesaron los cuestionamientos porque la consigna de aquí en adelante parece ser que todo voto cuenta independientemente de su origen.

