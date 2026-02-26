- Las sombras ahogan Cuba

En la Cuba de hoy todo escasea, hasta el patriotismo y los que sobreviven no lo hacen porque produzcan sino porque aguantan

Ver los videos de La Habana hoy, ahogada en las sombras, pueden asustar a quienes la vieron en el remoto pasado, pero también debe llevar a muchísimos más a maldecir a Fidel y sus estropicios comunistas, y en especial, a pensar que Trump y los gringos se portan bellacamente con ese pueblo cubano, humilde y resignado, pero tan encantador y amigable. La caída del comunismo primero, el derrumbamiento histriónico del chavismo en Venezuela y ahora la mano totalitaria de Trump prohibiéndoles que país alguno les haga llegar el petróleo, son los tres hitos que marcan la historia de esa isla, que en su ruina y su hambruna no parece preocupar a nadie.

Los zurfos de Colombia deberían hacer autocrítica y aceptar que la ideología estatizadora y del fastidio por la propiedad privada, no llevan a nada bueno

Empero los zurdos de Colombia y de America Latina, que con tanta vehemencia se guiaron por el sol barbudo que alumbraba desde La Habana, deberían hacer una autocrítica y aceptar que las equivocaciones de Fidel, del comunismo, pero sobre todo de la ideología estatizadora y del fastidio por la propiedad privada, no llevan a nada bueno y seguirla pregonando y pretender aplicarla como intentan en Colombia hoy, no es solo ir contra la corriente del destino sino montarse en la carroza sin caballos.

En la Cuba de hoy como no hay petróleo, no hay luz eléctrica porque las plantas diesel que la producen no pueden prenderse. No hay neveras. No hay hielo. En la Cuba de hoy todo escasea, hasta el patriotismo y los que sobreviven no lo hacen porque produzcan sino porque aguantan. Lo que no se sabe es que los dueños de esa tierra tan querida no son ni siquiera los hijos y los nietos de los Castro que la han gobernado por 70 años. Los dueños son los viejos generales del ejército y sus familias que han conservado y administrado la empresa Gaesa, que reemplazó al estado en el manejo de gran parte de la economía cubana, especialmente turismo, remesas, comercio minorista y finanzas, siendo el actor económico más influyente de la isla y la presentan como una institución intocable de las Fuerzas Armadas Cubanas.

