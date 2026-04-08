Quién es Sandra Muñoz, la dama de hierro del MinTrabajo que le puso 'tatequieto' a Caracol y RTVC por casos de acoso

La funcionaria también ha sido protagonista en intervenciones y medidas concretas en contra de empresas como D1, Alpina, El Cerrejón y Andrés Carne de Res

Las denuncias de acoso laboral y sexual en Caracol Televisión y RTVC, que ya le costaron el puesto a Jorge Alfredo Varga y Ricardo Orrego en el canal privado, pusieron en el centro de atención a la viceministra Sandra Milena Muñoz. Es ella quien ha encabezado las inspecciones, revisó las condiciones en terreno y firmó las primeras medidas tomadas por el Ministerio del Trabajo.

Muñoz llegó al viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección con una trayectoria enfocada en derechos laborales y violencia de género. Es abogada, especialista en Seguridad Social Integral y tiene maestrías en Derecho y en Sociología y Género, además de estudios en violencia basada en género. Ha trabajado como docente, asesora en derechos humanos laborales y fue directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio.

Sin embargo, esta funcionaria no es reconocida precisamente por su perfil profesional, sino por los procesos, sanciones, medidas y demás decisiones que ha tomado durante las intervenciones en las que ha participado en representación de esta cartera del Gobierno. De hecho, debido a su implacabilidad, las empresas, tanto privadas como públicas, ya la han tildado como “la dama de hierro” del Ministerio de Trabajo.

Las decisiones de Sandra Muñoz contra Caracol Televisión y RTVC

El pasado 26 de marzo, Sandra Milena fue la encargada de liderar la inspección en la sede de Caracol Televisión. Durante la jornada, su equipo realizó verificación documental, recorridos internos y espacios confidenciales con trabajadores. El resultado quedó consignado en el Auto 0010 del 7 de abril de 2026.

El documento registró presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, subregistro de denuncias por temor a represalias, falta de investigaciones disciplinarias y fallas en la trazabilidad de las quejas.

A partir de estos hallazgos, Muñoz ordenó medidas inmediatas: acompañamiento jurídico, psicológico y psicosocial para víctimas y testigos, implementación de políticas de no revictimización y la obligación de reconstruir la trazabilidad de los casos denunciados. También exigió ajustes en protocolos internos e investigaciones formales.

El #MinTrabajo emite medida preventiva contra @CaracolTV, tras la inspección realizada. La decisión incluye 9 órdenes para la protección, atención integral de víctimas y acciones para garantizar su cumplimiento y prevenir nuevas vulneraciones. #InspecciónParaElCambio 🇨🇴 pic.twitter.com/iOtQ7SVjmg — MinTrabajo (@MintrabajoCol) April 8, 2026

En cuanto a la intervención a RTVC, la viceministra llegó el 6 de abril en medio de las denuncias y cuestionamientos que rodean al gerente del Sistema de Medios Públicos, Hollman Morris.

Durante la inspección, el equipo verificó condiciones en distintas áreas y habilitó espacios de diálogo directo con trabajadores. Los hallazgos incluyeron: riesgos ergonómicos, deficiencias en ventilación e iluminación y una estructura laboral con más de 1.500 contratistas frente a 72 funcionarios públicos.

En esa misma visita, Muñoz ordenó la instalación de códigos QR para hacer denuncias anónimas como mecanismo para reducir el temor a represalias identificado durante la inspección.

La ruta de Sandra Muñoz como “dama de hierro” en Colombia

Estas actuaciones en Caracol y RTVC se suman a una línea de trabajo que viene desde 2025. Ese año, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, lideró el caso de Tiendas D1. El Ministerio recibió cerca de 700 denuncias relacionadas con jornadas extensas, condiciones precarias y problemas de contratación. Tras las inspecciones, se tomó una decisión puntual: el cierre de una tienda en el barrio Las Ferias, en Engativá, Bogotá, y la apertura de procesos administrativos.

En abril de 2025 participó en la inspección a Cerrejón, en Riohacha, tras denuncias por despidos y enfermedades laborales no atendidas. Durante la visita, sostuvo reuniones con el sindicato Sintracarbón y verificó las condiciones laborales en terreno.

Ese mismo año lideró una inspección en la sede DC de Andrés Carne de Res, en Bogotá, que se extendió por más de ocho horas. El informe registró riesgo eléctrico inminente en la cocina principal, donde trabajan cerca de 50 personas, rutas de evacuación obstruidas y cerca de 80 trabajadores vinculados mediante empresas temporales.

El pasado 25 de febrero, ya como viceministra, encabezó la inspección en la planta de Alpina en Sopó, Cundinamarca. La diligencia se extendió por casi 24 horas y documentó fugas en calderas, fallas en tanques con sustancias químicas y temperaturas peligrosas en áreas de trabajo, lo que llevó a la paralización provisional de cuatro áreas de la planta.

Todos estos casos han seguido el mismo procedimiento: denuncias, inspecciones, verificación en terreno y decisiones inmediatas. Desde el cierre en Engativá en 2025 hasta las medidas contra Caracol y RTVC, la secuencia se ha mantenido.

Cabe recordar que estas actuaciones no nacen del azar o decisión propia de Muñoz, sino que forman parte del plan nacional del Ministerio, basado en el Convenio 190 de la OIT, la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2365 de 2024, enfocado en prevenir el acoso y verificar condiciones laborales.

Con ese recorrido, Sandra Muñoz pasó de dirigir inspecciones técnicas a encabezar los casos más sensibles del país. Hoy, cada denuncia de alto impacto en el mundo laboral colombiano termina con su firma y con una visita en terreno que define medidas concretas e inmediatas.

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