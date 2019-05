¿Al fin qué fue lo que se aprobó en el PND?

Claridades es lo que necesitamos y exigimos los colombianos frente el recientemente aprobado de manera exprés Plan Nacional de Desarrollo. Da miedo inicialmente porque el que quedó más feliz fue el ministro de Hacienda, quien salió a agradecer públicamente y ya se sabe con creces para quién parece trabajar y cuáles intereses grupales defiende. Ese por sí mismo es un motivo de alerta.

Por tanto, para evitar sinsabores, especulaciones frente a lo aprobado, sus impactos a la economía, el bolsillo, la calidad de vida de millones de colombianos y sus esperanzas de una vida digna, lo mejor es que rápidamente se conozca en detalle qué fue lo que se aprobó.

Si fue cierto que se votaron 379, 369 o 349 artículos a pupitrazo y sin lectura metódica alguna sobre sus implicaciones,como hoy se denuncia por todas partes en la opinión pública. Es más, personajes de la vida política como Roy Barreras ya anunciaron que ese plan fue aprobado por el Senado ilegalmente, porque faltó el principio de publicidad exigido por la ley antes de decidir sobre el mismo. Es decir, que fuera publicado en la Gaceta del Congreso.

Pero además de eso, porque ya están corriendo ríos de informaciones, vaya uno a saber cuáles ciertas y cuáles falsas, frente a que de una impuso y autoriza el llamado fracking, precisamente en zonas de acuíferos y donde ecosistemas dependen de estos, y recuerden que bastante literatura hay en el mundo frente a sus nefastas consecuencias de ese tipo de explotación de petróleo, aunque en algunas otras se le defiende.

Así mismo, que se metió una contrarreforma laboral y pensional en beneficio del sector financiero y de los fondos de pensión privados, así como de grandes empresarios, todo ello adicional a los más de 10 billones de pesos otorgados el año pasado a través de la Ley de Financiamiento con beneficios tributarios y reducción de impuestos. Ahora y gracias al PND podrán contratar trabajadores por horas, aumentado para algunos la precariedad laboral por ser de bajo costo para los empresarios, ahorrándose un 52 por ciento en gastos. El problema es que se modifica de tajo el Código Sustantivo de Trabajo y la estabilidad laboral, dicen.

A ello se suma el llamado piso mínimo de protección social, donde se reemplazaría el derecho a la pensión por un programa de subsidios de protección a la vejez, acabando con la seguridad social. Así mismo, que si llegan a subir las pensiones por encima del índice de precios al consumidor, el Estado subsidiará a esos fondos privados de pensiones para que asuman esos pagos. Algo así como que los fondos privatizan las ganancias para sí mismos no dan nada de ellos al cotizante, y lo que deben pagar de más lo asumimos todos los colombianos, es decir, se socializa el costo y el gasto pero no la ganancia.

Otra más de ese tema. Hoy los trabajadores que cotizan para pensión, pero no alcanzan a obtenerla tienen derecho a que se les devuelva el dinero cotizado, pero, según se dice, con el nuevo PND no se les devolverá un peso, pues ese dinerito se irá para un mecanismo llamado beneficios económicos periódicos, o sea su plata ahorrada por usted en el fondo ya no es suya, sino pasa a un fondo común de todos para poder pagar un subsidio a mucha gente.

Si no alcanza a pensión, solo de le dan 10 días para que reclame y se lo devuelvan; si no se enteró, no le avisaron, no estuvo bien asesorado, cambió de número, de dirección, de e-mail, su plata deja de ser suya por lo trabajado y se va para los beneficios económicos periódicos. ¡Ah! tampoco podrá heredarlo a sus seres queridos.

Esto son tan solo algunos de los reparos al nuevo PND que ya se escuchan. Por tanto, es necesaria una rápida respuesta del gobierno Duque ante tantas dudas y temores.

Igualmente, el tema da pie a unas preguntas a nuestra clase dirigente en el Congreso, pero en especial al senador Miguel Barreto: ¿Cómo quedó el departamento frente a ese plan del gobierno Duque? ¿Qué tanto nos beneficia? ¿Hay realmente y de manera específica proyectos que nos impacten positivamente para esta región? Porque él es el llamado al ser el líder natural y la voz del Tolima en el Senado de la República. Creo que el Tolima merece estas explicaciones.

Ahora, tampoco se nos puede salir por parte del gobierno y congresistas con la fácil o la cazabobos, es decir, que por ser el plan una política pública es articulada integralmente para la nación, sin temas puntuales, porque de ser esa charada cierta, no estaría allí incluida la salvación financiera para Electricaribe, por ejemplo. Necesitamos respuestas.

