- Empieza el Mio de Cali a moverse con paneles solares

Emcali en cabeza de Roger Mina puso a funcionar la estación Simón Bolivar con energía alternativa por eficiencia y economía

En Cali ya entró en funcionamiento el sistema de paneles solares de la estación Simón Bolívar, uno de los puntos estratégicos del MÍO, pues conecta las rutas intermunicipales provenientes de Jamundí con al menos 13 rutas urbanas de la ciudad. La obra busca fortalecer la transición energética del sistema de transporte y mejorar la eficiencia en la operación de la terminal.

La estación moviliza diariamente entre 8.000 y 9.000 personas, cifra que podría aumentar con la consolidación de nuevas conexiones hacia el oriente de Cali. Para ejecutar el proyecto se destinaron cerca de $6.000 millones, recursos aportados por Emcali y Metro Cali. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para avanzar hacia modelos sostenibles de generación energética.

En la inauguración estuvo presente Roger Mina, gerente de Emcali, quien ha impulsado una política de inversión enfocada en energía solar desde su llegada a la entidad. El funcionario, ingeniero eléctrico y cercano al alcalde Alejandro Eder desde antes de su elección, asumió el cargo en reemplazo de Fluvio Soto, hombre de confianza de la pasada administración de Jorge Iván Ospina. Una vez en el cargo, Mina debió enfrentar una situación compleja.

Le podría gustar: La rajada del excontralor Felipe Córdoba con Emcali, no vio nada

La administración distrital considera que las inversiones en energías limpias representan una alternativa para mejorar la situación financiera y operativa de Emcali. La apuesta ya no se concentra únicamente en proyectos pequeños dentro de Cali, sino en iniciativas de gran escala que permitan aumentar la capacidad de generación energética del departamento.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la granja solar Mulaló, ubicada en Yumbo, al norte de Cali. La planta tendría una capacidad instalada de 70 megavatios cuando entre en operación plena. El parque solar ocupará alrededor de 87 hectáreas y ya se finalizaron sus estudios y diseños.

La construcción de la granja solar comenzaría durante el segundo semestre de este año. La meta es que la infraestructura pueda ser entregada en 2027, último año de gobierno del alcalde Alejandro Eder. Con esta obra, Emcali busca consolidarse como uno de los actores más importantes en generación de energía renovable en el Valle del Cauca.

En el caso de la estación Simón Bolívar, fueron instalados 2.074 paneles solares sobre cerca de 16.000 metros cuadrados de cubierta. Según la Unidad de Generación de Energía del MÍO, la capacidad del sistema permitiría abastecer aproximadamente a 800 familias y reducir significativamente las emisiones contaminantes en la ciudad.

La estrategia ya se implementa en otras estaciones del sistema como Agua Blanca y Río Cali, donde también funcionan estructuras de generación solar. Además de la producción energética, la estación Simón Bolívar ofrece servicio gratuito de wifi para los usuarios que diariamente transitan por el lugar.

De acuerdo con las proyecciones técnicas, la infraestructura permitirá evitar la emisión anual de cerca de 1.190 toneladas de CO2. El impacto ambiental equivale a retirar de circulación unos 460 vehículos o sembrar cerca de 57.000 árboles maduros en un año, una cifra que refleja el alcance ambiental de la apuesta energética de Cali.

Anuncios.

Anuncios..