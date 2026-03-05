Petro le abrió la puerta a los delincuentes en Colombia para que hagan política

Después de haber sido vicepresidente de Santos se metió a la baraja de los presidenciables, pero su obsesión es la seguridad, tema que tiene peso para hablar

Hablar con el general en retiro Óscar Naranjo es hablar con una de las figuras más influyentes de la seguridad en la historia reciente de Colombia. Fue director de la Policía, vicepresidente en el gobierno de Juan Manuel Santos, protagonista de la lucha contra los grandes carteles del narcotráfico y negociador en el proceso de paz con las FARC. Su nombre ha estado ligado a algunos de los momentos más decisivos del país en las últimas décadas, y su mirada sigue pesando en el debate público.

En esta conversación, con el analista Juan Manuel Ospina, el general en retiro analiza uno de los mayores desafíos de América Latina: la expansión del crimen organizado y la incapacidad histórica de los Estados para recuperar el control territorial. Advierte que la región vive un fracaso prolongado en materia de seguridad, con organizaciones criminales que ya no solo buscan lucro sino también legitimidad social, sustituyendo al Estado en comunidades donde este nunca llegó.

En medio de la carrera política hacia un nuevo Congreso y la próxima elección presidencial, Naranjo plantea una ruta distinta al debate tradicional entre “mano dura” y “tolerancia”. Propone reconstruir la legitimidad del Estado en los territorios, fortalecer la inteligencia, escuchar a víctimas y comunidades, y recuperar la confianza en las instituciones para enfrentar un fenómeno criminal que ya no es solo delincuencia: es poder, territorio y gobernanza.

Vea aquí la conversación completa:

