Adicto a las colombianas: la obsesión que llevará a la perdición a Anuel AA

No solo fue novio de Karol G y tiene un hijo colombiano, sino que le puso los cachos a Yailin con otra cafetera, al reguetonero le encanta el producto nacional

.Publicidad.

Los rumores de lo inestable que ha sido la vida de Anuel AA, cada día toman más fuerza y es que tras dejar a la también cantante Karol G y casarse con Yailin ‘la más viral’, aparecieron otras colombianas que se sumarían a la lista de amores del puertorriqueño.

Tan solo 4 meses después de anunciar su matrimonio, las cosas al parecer, comenzaron a tambalear entre los dos por posibles infidelidades. Muchas mujeres a través de las redes sociales aseguran que han sido y son pareja sentimental de Anuel.

-Publicidad.-

Vea también: Mia Khalifa, la diosa del porno que no se resistió a Karol G

Una de ellas es Melissa Vallecilla, una colombiana que dijo que sostuvo una relación de varios meses y que el resultado de aquel amor fue una niña que nació en junio de este año. La mujer señala que él reconoció su paternidad pero al empezar a salir con Yailin, él se habría alejado.

Publicidad.

Otra de las colombianas es Shaarza Moriel, una modelo que a través de su cuenta de tik tok se ha mostrado muy abierta a hablar de la supuesta relación que mantiene con el cantante. En septiembre enfrentó a todos aquellos que la acusaban de ser la razón por la que habría terminado el matrimonio de los famosos.

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy a casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué ”, dijo Moriel.

En lo que supondría un intento desesperado por demostrar que si es la novia de Anuel AA, ha publicado un video en sus historias, en el cual supuestamente estaría en compañía del artista. Lo curioso del clip es que ella en ningún momento aparece, solo se ve el interior de un lujoso vehículo y al reguetonero conduciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de chismes de famosos 👀 (@chismes.de.famosos)