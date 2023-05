¿Ahora es una copia de Karol G? La obsesión de Maluma por hacer todo lo que hace la Bichota

.Publicidad.

Maluma se ha convertido en uno de los reguetoneros de Colombia más reconocidos internacionalmente. El paisa ha cosechado una larga carrera marcada por éxitos, es por ello que cuando se deja ver en público en las calles de su país natal, desata la locura. Recientemente, sorprendió a muchos de sus fanáticos al encontrarse con ellos cara a cara.

A través de su cuenta de TikTok, el paisa compartió que siguiendo los pasos de Karol G, visitó la zona de Provenza en Medellín para ‘rumbear’ junto a sus admiradores.

En el video, el intérprete de ‘Hawai’ inicia diciendo “Hoy estoy aquí en Medallo, en mi tierra y voy a pasarla de put* madre. Me voy a ir a rumbear, si me ven por ahí, me saludan. Nos vamos a meter, aquí en Medallo, a escuchar todos los temas de Maluma”.

Posteriormente, se sube a su nuevo Ferrari, mientras se despide. segundos después, aparecen las imágenes de las personas enloquecidas por su presencia. En el clip se escuchan los gritos de varias mujeres ante la presencia del paisa.

Además de sorprender a sus seguidores con su asistencia al lugar, también decidió subirse en la tarima del DJ e interpretar algunas de sus canciones e incluso se puso a ‘perrear’ junto a sus admiradores.

Cabe destacar que en este mismo bar, Karol G en diciembre de 2022, también decidió sorprender a los asistentes del lugar. La intérprete de ‘TQG’ deleitó a sus seguidores no solo con su belleza, sino también con su música y sensuales pasos de baile.