- ¿Adelantar el reloj para evitar un apagón? La propuesta que reavivó el debate en Colombia

El gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, propuso adelantar una hora el horario oficial de Colombia como una estrategia para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional. La iniciativa plantea ajustar temporalmente el reloj con el objetivo de aprovechar por más tiempo la luz natural, reducir el consumo de energía durante las horas pico y disminuir el riesgo de un eventual desabastecimiento ante la disminución de los niveles de los embalses.

Según explicó Arbeláez, el cambio de horario permitiría que parte de las actividades cotidianas coincidan con las horas de mayor luminosidad, lo que podría traducirse en un menor uso de iluminación y otros equipos eléctricos al finalizar la tarde. La propuesta reabrió un debate que ha surgido en otras ocasiones en el país, especialmente cuando las condiciones climáticas generan preocupación por la capacidad de generación de energía, teniendo en cuenta que una parte importante del sistema colombiano depende de las centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas de algunos especialistas. El experto Max Henríquez cuestionó la efectividad de modificar el horario oficial como respuesta a la crisis energética y aseguró que la medida tendría un impacto mínimo sobre el consumo de electricidad. A su juicio, el ahorro sería marginal frente a la magnitud del problema y centrar la discusión en el cambio de hora desvía la atención de soluciones estructurales. Incluso calificó la propuesta como una forma de "hacer el ridículo", al considerar que no existe evidencia suficiente de que un ajuste de este tipo represente un beneficio significativo para el país.

Por ahora, el Gobierno nacional no ha anunciado que estudie la implementación de un cambio de horario, por lo que la propuesta continúa siendo objeto de debate entre autoridades, expertos y ciudadanos. Mientras tanto, la evolución del fenómeno de El Niño mantiene en alerta al sector energético, que sigue evaluando distintas alternativas para garantizar el suministro eléctrico y reducir el impacto de un posible periodo prolongado de sequía.

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