¿Acaso Claudia López no tiene palabra?

En un evento realizado en la Universidad de la Salle se encontraban presentes las candidatas a vicepresidente Claudia López, Ángela María Robledo y Clara López. Las tres manifestaron su apoyo incondicional, irrestricto y sin ningún escatimo para unir fuerzas en una segunda vuelta. Allí también se comprometieron abrirles la senda a varios gobiernos alternativos, por la decencia y la equidad.

Publicidad

Por otro lado, Claudia López grita a los cuatro vientos la consulta anticorrupción; pero eso no es verdad, tal como he denunciado con pruebas irrefutables en este portal. La administración del Gobernador de Boyacá que es de la Alianza Verde, es un gobierno corrupto, con políticas clientelistas y con graves escándalos de contratación sin cumplimiento de requisitos; pero Claudia por conveniencia prefiere “hacerse pasito” y no delatar a sus copartidarios.

Claudia tampoco denuncia que el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, capturado por corrupción, era el abogado de su copartidario Jorge Londoño, exgobernador de Boyacá y hoy senador electo por el partido verde; es decir: “se hace pasito”.

Claudia no dice nada cuando le conviene, pero grita cuando sus intereses le favorecen. Yo le digo que así no son las cosas. En mi opinión, a Claudia lo único que le interesa es lanzarse a la alcaldía de Bogotá y apoyar al gobierno corrupto de Amaya para impulsar al secretario de infraestructura John Carrero a la Alcaldía de Tunja.

“La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demore”, esta son palabras del profesor Sergio Fajardo. Con el tiempo Carlos Amaya, gobernador de Boyacá por la Alianza Verde y sus secuaces caerán presos, anótelo para la historia.

Para cerrar, dejo este otro video:

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!