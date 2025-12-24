Abelardo de la Espriella, un outsider de derecha que no tiene cómo darle la pelea a Iván Cepeda

De la Espriella surge como outsider de derecha con 18,2% de intención de voto. Su ascenso refleja la crisis de los partidos tradicionales frente a la izquierda

diciembre 24, 2025

Hoy por hoy Abelardo De La Espriella es el segundo candidato presidencial con mayor intención de voto (18.2%), solo detrás del senador Iván Cepeda (31.9%), la encuesta de INVAMER así lo mostró en sus resultados publicados el 30 de noviembre. Algunos dicen que es el representante más fuerte de la derecha, pero ¿es realmente Abelardo de derecha?

La respuesta rápida es un sí: de hecho, presenta una postura inclinada hacia una derecha dura (por no llamarla de ultraderecha), pero no está afiliado oficialmente a alguno de los partidos enmarcados en esa ideología política, el principal de estos es el Centro Democrático, el cual ya eligió a la senadora Paloma Valencia oficialmente como su candidata después de las internas del partido el pasado 15 de diciembre donde superó a María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Al presentarse por firmas queda clara su postura como un outsider logrando un respaldo de 4.7 millones de personas, aun así se puede teorizar sobre esta decisión: no le quisieron dar el aval, puede ser, el expresidente Álvaro Uribe lo confirmó al indicar que el mismo fue quien le informó que el proceso ya estaba cerrado. Llegar a un partido del cual no se es miembro e inmediatamente pretender ser su candidato a la Presidencia, tal parece que solo es algo que se puede lograr en el Pacto Histórico, como en el caso de Cepeda, ganando la consulta el 26 de octubre del 2025.

Un outsider con un respaldo mayor al que pueden tener los candidatos de los partidos tradicionales, incluso logrando tener la segunda mayor intención de voto, es reflejo de la pérdida de conexión de los partidos de derecha con las bases votantes, la izquierda sigue a la cabeza, un outsider está de segundo y quien le sigue es Sergio Fajardo (8.5%) por el centro.

La derecha institucional está debilitada. De La Espriella, aunque lo consideren de derecha o incluso siéndolo, no le aporta a los partidos de derecha, su potencial paso a una eventual segunda vuelta sería una derrota histórica para la derecha al quedar excluida de las presidenciales, como lo muestran los escenarios de la misma Invamer donde pierde ampliamente ante Cepeda (36,2 % vs. 59,1 %) reivindicando a la izquierda como la mayor fuerza política de Colombia.

Las opciones son limitadas: la primera sería que los partidos como el CD, CR, U, entre otros, hacen público y oficial su apoyo a De La Espriella para no quedar excluidos y además intentar darle el apoyo que tanto está necesitando (De La Espriella rechazó la Gran Consulta del 8 de marzo 2026, pero extendió "mano tendida" a no petristas), porque con los números actuales lograría pasar a una segunda vuelta, pero en ningún escenario queda electo, o como segunda opción se unen con un candidato en común y le dan todo su apoyo intentando desplazar a De La Espriella y ser ellos quienes entren a contender directamente con el candidato Cepeda.

