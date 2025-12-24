Petro salió a defender a sus exministros luego de que fueran condenados por el escándalo de la UNGRD

En medio del avance del proceso por presunta corrupción en la UNGRD, el debate público se encendió tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro

diciembre 24, 2025

El mandatario cuestionó la independencia judicial luego de la medida de aseguramiento intramural contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Petro calificó la decisión como una “venganza” y señaló a la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, afirmando que fue la misma que “liberó a Uribe”.

Sin embargo, los registros judiciales cuentan otra historia. Actas del Tribunal Superior de Bogotá indican que la magistrada Oviedo Pinto no absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez; por el contrario, emitió un voto disidente y dejó constancia de que, a su juicio, las pruebas eran suficientes para una condena, calificando la conducta como “típicamente antijurídica”.

El presidente también sostuvo que no se escuchó a la defensa y expresó preocupación por la salud del ministro Bonilla, además de llamar al estudiantado a rechazar lo que denominó “criminalización de posturas intelectuales”. Desde la Rama Judicial, voces recuerdan que las decisiones se sustentan en pruebas y procedimientos, no en filiaciones políticas.

Mientras el caso UNGRD sigue su curso, la discusión invita a reflexionar sobre la separación de poderes y el valor de contrastar declaraciones con hechos verificables.

