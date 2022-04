A votar por Fajardo, un candidato respetuoso

Se podrá apelar a todo el repertorio de alcantarillado para ofender al candidato de centro, pero no se duda que Fajardo sabe escuchar, exponer y gobernar con respeto

De todos, Fajardo, de lejos, es el único candidato respetuoso de sus contendientes.

Faltan menos de siete semanas para la primera vuelta presidencial y aunque los voceros del Pacto Histórico y de la campaña de Federico Gutiérrez y los medios que los acompañan se empeñen en querer desaparecer la candidatura de Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, mi voto será por él. Quiero que pase a segunda vuelta y que sea elegido presidente.

Hay muchas razones por las que votaré por Fajardo. No sólo pienso en su programa, que considero el más completo, el mejor elaborado, del abanico. Programa que está sustentado en políticas fiscales responsables (entre otras Boric, el presidente chileno, llama a la izquierda a que comprenda que la responsabilidad fiscal no es una consigna de la derecha) y en el propósito de dar un impulso a la investigación y desarrollo, a la calidad de la educación en todos sus tramos (iniciando con la primera infancia), al fortalecimiento de la universidad pública, a la mejor formación de los docentes. No son simplemente palabras. Fajardo le dedicó buena parte de sus esfuerzos y recursos, como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, a la educación. Demostró pulcritud en la gestión de los dineros públicos, inmensa capacidad de trabajo en equipo. Afirmo lo anterior a sabiendas de que otro candidato, particularmente Petro, cuenta con una excelente propuesta en materia ambiental (aunque en general su programa tiene problemas de consistencia desde el punto de vista fiscal, amén de su baja tolerancia con sus colaboradores).

Tengo claro que Sergio Fajardo, de llegar a ser presidente, gobernará para todos. Que tiene una inmensa capacidad de movilización de los empresarios y el sector comunitario para trabajar de la mano del sector público en la creación de empleo y de políticas sociales equitativas. A propósito de empresarios, no sé que es peor: si la campaña de generación de miedo de la derecha para promover la idea de la expropiación de los propietarios por parte de Petro, por un lado, o la incapacidad del PH de ganárselos, por otro.

Tengo claro que el PH se ha robustecido con el apoyo de millones de jóvenes sin futuro, desencantados, de ciudadanos hastiados de la corrupción. Como también, como lo dije atrás, de empresarios valiosísimos, grandes, medianos y pequeños, que se alinean a Fico por pavor a Petro.

Más allá de las razones programáticas, la clave de mi voto por Fajardo radica en su actitud de respeto hacia sus adversarios, hacia las posiciones y propuestas diferentes, particularmente en la campaña actual. Muchos hablan de la diversidad en todas sus dimensiones: étnica, racial, cultural, de orientación sexual, de opinión. Sin embargo, pocos respetan a quien piensa diferente. La consigna, de arriba a abajo, en redes sociales y fuera de ellas, en la derecha y en la izquierda, es la de la aniquilación moral del otro. Colombia clama por dirigentes políticos que respeten y que promuevan la cultura del respeto. ¿Qué proceso de paz y de reconciliación puede ser consolidado sin actitud de respeto hacia el otro?

Justamente, por la demostrada ausencia de respeto, no consigo imaginarme gobiernos constructivos de uno u otro lado, dirigidos por personas sin la suficiente fuerza en el congreso, sea Petro o el que diga Uribe, que han sido ofendidos y han ofendido durante las campañas y fuera de ellas, en un país que ha convertido el desquite en una de sus especialidades.

Se podrá apelar a todo el repertorio de alcantarillado, de la derecha y la izquierda para ofender al candidato del centro y, no obstante, nadie puede negar que Fajardo es un político que sabe escuchar, exponer y gobernar con respeto.

Ignoro qué ocurrirá en primera vuelta. Cada día trae su afán: votaré por Fajardo el 29 de mayo.