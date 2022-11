A regañadientes, Íngrid Betancourt recibe de nuevo a Humberto de la Calle y Daniel Carvalho en su partido

.Publicidad.

A Ingrid Betancourt no le quedó otra opción que recibir de nuevo en su partido Verde Oxígeno al senador Humberto De La Calle y representante Daniel Carvalho después de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tumbará la expulsión de los congresistas al considerarlo arbitraria pues no les respetaron el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin embargo, la excandidato presidencial anunció que, si bien, acatará la orden advirtió que deberán ejercer como oposición en el Congreso, una decisión que no tiene vuelta atrás siguiendo así los lineamientos del Partido lo que podría generar tensiones debido a que De La Calle y Carvalho han dejado claro que no quieren hacer oposición y preferirían ser independientes al gobierno de Gustavo Petro.

Esta es la respuesta de Verde Oxígeno frente al reintegro de Humberto de la Calle y Daniel Carvahlo:

-Publicidad.-

Publicidad.