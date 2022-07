Guerra a muerte entre De La Calle y Carvalho contra Ingrid Betancourt para que no los amordace

.Publicidad.

El senador Humberto De La Calle y el representante Daniel Carvalho, únicos congresistas que logró sacar el partido Verde Oxígeno, interpusieron una tutela contra la directora del partido, Ingrid Betancourt, por las decisiones unilaterales que está tomando sin consultarlo a la bancada. La excandidata presidencial quiere que el partido, que recuperó su personería jurídica hace menos de un año, se declare en oposición al gobierno electo de Gustavo Petro, el mismo camino que ya tomó el Centro Democrático.

De La Calle y Carvalho quieren seguir de cerca la agenda legislativa del nuevo gobierno, no desde la oposición sino desde la independencia. Este no ha sido el primer 'encontrón' con Ingrid Betancourt, los congresistas no estuvieron de acuerdo en que apoyará al candidato Rodolfo Hernández. Este sábado, Verde Oxígeno convocó a una asamblea para discutir este tema, sin embargo los congresistas se adelantaron con esta tutela para evitar que se tomen decisiones arbitrarias que consideran sólo pueden ser tomadas por ellos, los únicos congresistas elegidos por voto popular.

-Publicidad.-

Le podría interesar: