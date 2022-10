¿A qué está jugando Alexander López? La gobernación del Valle será más lejana si no trabaja para la gente

Por: Nicole David |

octubre 13, 2022

El senador Alexander López se ha dado mucho a conocer por las diferentes denuncias que ha realizado con EMCALI y la espalda que le estaría dando a gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, se conoció que utilizaría a la entidad caleña con el fin de hacer campaña política para las elecciones que se avecinan el próximo año.

¿A qué está jugando Alexander López?, es la pregunta que se hacen los ciudadanos a través de las redes sociales, ya que al parecer López Maya es un aliado del sindicato de dicha empresa que se llama SINTRAEMCALI, gremio que se ha visto muy activa atacando a los políticos que no están en la misma línea del senador.

Piden que el senador Alexander López sea investigado por utilizar a EMCALI para hacer campaña política, pues al parecer es un aliado del sindicato de dicha empresa y está usando sus nexos para atacar políticamente a sus adversarios. pic.twitter.com/08KVo1q3bo — CaliWeb (@CaliWebCo) October 4, 2022

Dichas reuniones se estarían realizando en la sedes de EMCALI donde presuntamente López Maya entablaría conversaciones con funcionarios para su nueva apuesta política que es la Gobernación del Valle.

A mi manera de ver, Alexander López en los últimos días se ha mostrado como un senador que no busca ayudar a los ciudadanos sino favorecerse él y que no tiene en cuenta sus acciones para quedar con un poder, pues ahora está generando peleas internas en el Pacto Histórico, dado que no quedó con la presidencia del senado, ni el ICBF y mucho menos la UNP.

