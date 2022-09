A punto de lincharlo: Los abucheos que demuestran que James es el futbolista mas odiado del mundo

James Rodríguez se convirtió en el mayor villano de Catar después de sus declaraciones en el programa español, ‘El chiringuito’, en el que habló pestes sobre la liga qatarí y aseguró que para salir de allí se iría, incluso caminando, a donde le tocara ir. James dejó por el suelo al fútbol del país árabe y eso no se lo ha perdonado absolutamente nadie. Ni la prensa, ni los aficionados, y ya empiezan a cobrárselo.

Desde la semana pasada, cientos de hinchas del Al-Rayyan han mostrado su disgusto con James Rodriguez, tanto en los entrenamientos, como en la calle en general. Y en el último partido del equipo, en el que el 10 tuvo minutos, no hicieron más que abuchearlo y ratificarle todo su desprecio. El partido terminó 2-1 con derrota para el equipo de Rodríguez y cuando este entró en el minuto 68, los aficionados que hicieron presencia en el estadio le silbaron hasta el cansancio.

Ahora bien, con los rumores que aseguran que tiene un acuerdo firmado con el Galatasaray de Turquía, dichas muestras de odio podrían llegar a su fin. Pero lo cierto es que hasta que no se vea a James Rodríguez en un avión rumbo a Europa, no se puede asegurar nada.

Definitivamente James Rodríguez no aprende, su lengua es su peor enemigo. Cuando estuvo en el Everton, varias declaraciones en contra de la selección lo alejaron de la Copa América y de las eliminatorias, y ahora lo alejan de ser querido en el único país que quiere tener sus servicios. Una pena.

Ugly scenes last night as James Rodriguez left the Abdullah bin Khalifa Stadium after Rayyan lost 2-1 to Markhiya.

Rayyan fans telling the Colombian to go to the hospital after being “injured” all the time. Wild. #VivaQSL pic.twitter.com/psUy6Dpjm5

