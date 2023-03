A propósito de la economía popular

Por: Mauricio Javier Díaz Beltrán |

marzo 09, 2023

En un mundo similar a una llanura plana homogéneamente distribuida, donde no existiesen fallos del mercado, la competencia fuera perfecta, no hubiese persistencia de alta acumulación desigual de la renta y se contemplaran costes de transporte, el resultado esperado sería la distribución uniforme de las actividades económicas en el territorio. Asumiendo que los individuos son racionales, esto sería principalmente resultado de dos hechos: en primer lugar, las empresas, oferentes en general, han de querer estar cerca de sus consumidores con el fin de minimizar sus costos de transporte, y en segundo, buscarían estar alejadas de sus competidores para que la intensidad de la competencia por factores y posicionamiento sea lo más reducida posible. Evidentemente, esto está muy alejado de las condiciones materiales del escenario real.

En lo que concierne a la composición social y económica de nuestro país, resulta llamativo no sólo la desigual distribución de la riqueza, sino también la desigual distribución de la actividad económica en el territorio.

Por un lado, la alta acumulación de la renta, téngase en cuenta que para el año 2021 el coeficiente de Gini fue 0.523[1], el segundo más alto de Suramérica, tan sólo es superado por Brasil, que es una nación con poco más del cuádruple de habitantes, deviene en problemas como poco acceso al crédito por gran parte de la población, inflexibilidad institucional del mercado de trabajo y altas barreras de entrada para el empresariado naciente, u oligopolios y monopolios que inhiben la innovación tecnológica y la competitividad, generando ineficiencia productiva, conductas rentistas o parasitarias del capital y la escasez de capital humano derivada de rigideces en el sector educativo.

Por otro, la acumulación de la actividad económica en lugares particulares genera centros densamente poblados en donde se concentran la mayoría de rentas y capitales, y, en consecuencia, se presenta exclusión y rezago económico y social de las regiones apartadas, reduciendo las posibilidades de crecimiento de su empresariado naciente y condenándolas a actividades económicas primarias y de poco valor agregado como la agricultura, la ganadería o el extractivismo.

La desigualdad y la exclusión dan lugar (además de a economías criminales) a economías subalternas que operan por fuera del sistema oficial o formal; se presentan altos niveles de informalidad. Los sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo. Enmarcada en este hecho se encuentra la denominada economía popular que, más concretamente, se refiere los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico[2]. No obstante, hay que aclarar y entender que economía popular no es sinónimo de economía informal. Existe una sección observable desde el punto de vista jurídico-económico de la EP, esta se encuentra compuesta principalmente por micronegocios y microempresas, y, dada su situación más avanzada de madurez económica, resulta loable su participación en el sistema de compras públicas, tal como pretende el gobierno.

Así mismo, al interior de las acumulaciones de actividades económicas, surge un fenómeno llamado clúster económico, que es una concentración de empresas, en un área geográficamente limitada, especializadas en un sector o actividad económica en particular. La relación que exista entre el concepto de economía popular (EP), que viene siendo una de las banderas del gobierno, y clúster económico puede ser clave para a los fines de fomento empresarial a actores de la EP que plantea el gobierno, pues existe evidencia de que los clústeres constituyen un medio para el fomento a la empresa naciente y la creación de ventajas competitivas, que se reflejan en niveles de crecimiento económico más altos y en mejor calidad de vida.

Economía popular y clúster económico son, respectivamente, una solución plausible y una oportunidad de implementar la misma a los dos partes de un mismo problema que ha persistido en el tiempo: la acumulación.

[1] Véase el Comunicado de prensa del DANE del 26 de abril de 2022: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf

[2] Véase las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-02-06-Bases-PND-2023.pdf