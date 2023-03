A mí no me regalen flores, ni me feliciten por el Día de la Mujer

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. La lupa de Mapi. Se volvió costumbre felicitarlo a uno, por ser mujer, en el Día de la Mujer. A mí no me feliciten, ni me regalen flores en el Día de la Mujer, salvo que sea en homenaje por las luchas de décadas de las mujeres por reducir las brechas salariales y laborales, la violencia de género, el acceso al poder, romper estereotipos, entre muchas que han dado por el hecho de ser mujer.

Mi invitación hoy será a que en homenaje a la mujer y nuestras luchas, rompamos hoy al menos un paradigma. En especial el paradigma del poder y de las diferencias con un modelo patriarcal, porque también invito en esta videocolumna a abrazar las formas consientes o inconscientes del liderazgo y del empoderamiento femenino, que es horizontal, colaborativo y no competitivo.

-Publicidad.-

Publicidad.