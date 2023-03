8 de marzo: un día para reconocer las luchas de las mujeres

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Hoy es un día obligado para hablar de la mujer. La discriminación, los atropellos, las violaciones, las violencias, la subordinación, el dominio patriarcal, la explotación laboral, el acoso laboral y sexual. Pero es un día también para reconocer su empoderamiento y sus luchas, por la emancipación económica, social, sexual y política.

Se conmemora el 8 de marzo la muerte trágica de 141 mujeres en una fábrica textil en New York, en 1911, cuando producto de un incendio en dicha locación en condiciones de hacinamiento y sin ninguna seguridad ocupacional, no tuvieron cómo salir, muriendo quemadas y asfixiadas. Adicionalmente se destacan varias luchas y manifestaciones en años anteriores, por mejoras económicas y por el sufragio universal.

Se reconoce entonces, las luchas económicas de las mujeres contra la discriminación laboral y salarial. Sus luchas políticas por la igualdad y el derecho al voto. Sus derechos a que su cuerpo es inviolable. Sus derechos sexuales y reproductivos. Su derecho al aborto.

Hoy en día en Colombia, sus condiciones económicas siguen siendo precarias. Tienen las más altas tasas de desempleo, se mantiene una altísima discriminación en el empleo y el salario, no se reconoce su trabajo del cuidado, mantiene largas jornada laborales remuneradas y no remuneradas, sufre la violencia intrafamiliar y la agresividad patriarcal, es víctima del acoso laboral y sexual, no se aplican políticas y acciones de equidad de género, siguen siendo desconocidas en materia de representación social y política.

Sin embargo, gracias a sus luchas, para resaltar algunos logros, ya se ha construido el ministerio de la Igualdad y Equidad que hoy preside la vicepresidenta de la república Francia Márquez, del cual se espera lleve a un estadio más alto las reivindicaciones y derechos de la mujer.

Existe la paridad de género ministerial, ejemplo que deberá extenderse a todas las representaciones sociales y políticas.

Pero falta mucho por hacer.

En ese sentido, me limito a destacar dos acciones que con mucha fuerza se desarrollan hoy en el país, jalonada por las mujeres.

La primera es la exigencia de que en Colombia se ratifique el convenio 190 de la OIT que llama a que toda persona tiene derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso laboral y sexual.

La segunda tiene que ver con la propuesta de una reforma laboral que viene promoviendo el gobierno del cambio de Gustavo Petro a través de su ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, que además de impulsar la recuperación de derechos laborales como la estabilidad en el empleo, el pago de los recargos nocturnos y los dominicales y festivos. La promoción del sindicalismo, la negociación colectiva y la garantía a la huelga, se establece un capítulo especial para establecer una política pública de igualdad y reducción de las brechas de género.

En este capítulo se busca, que no haya discriminación en el acceso al empleo y en el salario. Que se garanticen sus derechos individuales y colectivos. Que se garanticen ambiente laboral no violento, ni acoso laboral y sexual.

Esta reforma laboral, viene siendo respaldada por las centrales obreras y por las dirigentes sindicales, como una forma eficaz de reivindicar a las mujeres y a sus luchas.

: a participar este 8 de marzo en foros y caminatas para exaltar los derechos y luchas de las mujeres.

