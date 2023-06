¡A marchar!

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En medio del hundimiento de la reforma laboral, y otras en el Congreso, como por ejemplo, la regulación del consumo recreativo en adultos del cannabis, uno de los jefes de la extrema derecha en el país, el señor Germán Vargas Lleras, que compite con el innombrable por saber quién está más a la extrema derecha del otro, se despachó en su columna del diario El Tiempo, de propiedad de uno de sus amigotes el Dr Luis Carlos Sarmiento Angulo, del domingo 25 de junio, sosteniendo que, "¿Que si las marchas tienen consecuencias políticas? Claro, y muy importantes. Todo indica que pesaron mucho en el hundimiento de todos estos nefastos proyectos. Los congresistas no fueron indiferentes ante esta expresión ciudadana, sobre todo ad portas de unas elecciones. Por eso no se puede desfallecer en acudir a este mecanismo democrático".



Se refería el Dr Vargas Lleras a las marchas que sectores de la derecha habían realizado el pasado 20 de junio.



Remontándonos a otro episodio nacional, el Comité Nacional de Paro, señaló en uno de sus momentos del Estallido Social, iniciado el 28 de abril de 2021, que el paro ha tenido logros significativos: el proyecto de la reforma tributaria fue retirado el 2 de mayo, y al día siguiente renunció el Ministro de Hacienda; el 12 de mayo el gobierno anunció matrícula cero para el segundo semestre de 2021 para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades e institutos técnicos de carácter público; el 13 de mayo renunció la Ministra de Relaciones Exteriores, tras haber dado erradas declaraciones frente a los reclamos internacionales por los abusos policiales durante las manifestaciones; el 19 de mayo se retiró el proyecto de reforma al sistema de salud (orientada a poner los recursos de la salud, cercanos a 50 billones de pesos, al servicio del capital financiero); el 20 de mayo se canceló la realización de la Copa América de futbol en Colombia, una petición elevada por los mismos hinchas.



Y todo ello producto de la extraordinaria movilización social.



Digamos entonces que unos y otros reivindican las consecuencias en sus objetivos por efectos de la movilización.



¿Dónde está la diferencia?



Por lo menos en dos asuntos de capital importancia.



El primero, los objetivos de las marchas.



Mientras la extrema derecha, llamó a marchar contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas sociales progresivas en materia de los derechos fundamentales de la salud, la pensión y el trabajo, la movilización social del Estallido Social apuntaba a rechazar la política típicamente neoliberal y plutocrática de la reforma tributaria y de salud, abiertamente regresivas. En una síntesis apretada, la del 20 de junio pasada era para defender a los privilegiados de siempre, mientras que la del Estallido Social era para defender los derechos generales de la población.



Conclusión, muy bien que en democracia haya marchas, pero es evidente que los objetivos son abiertamente diferentes.



El segundo asunto, se refiere al tratamiento que en ésta y aquella oportunidad, se le da a la movilización social.



Mientras en el gobierno de Duque, el Estallido Social arrojó 86 jóvenes muertos, cerca de un centenar perdió uno de sus ojos, y múltiples detenidos, una alta responsabilidad de dichas situaciones ha sido adjudicada a la violencia policial. Incluso para la época el mismo Germán Vargas Lleras, en el mismo periódico El Tiempo, del mismo dueño, en su columna, de otro domingo, el 23 de mayo de 2021 escribió: “De continuar esto así(el Estallido Social), el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores”.

Hoy como presidente de lo colombianos, Petro le ha dado plenas garantías a la protesta y a las marchas convocadas por la extrema derecha

Es decir, a los que les parece muy democrático marchar hoy, en aquel momento, no dudaron en atender los reclamos de la población a sangre y fuego y si la situación de represión no lograse contener la protesta social, se podría recurrir mediante la declaratoria de conmoción interior que suspendiera los derechos democráticos institucionales de la protesta. Eso hizo Duque y eso recomendaba Vargas Lleras.



Por el contrario Gustavo Petro en el Estallido Social desde su papel como senador y líder en ese momento de la oposición a Duque, rechazó, la represión, convocó a la CIDH para que la constatara, llamó a parar la persecución contra las primeras líneas y a qué no se quebrantara la institucionalidad.

Y hoy como presidente de lo colombianos, le ha dado plenas garantías a la protesta y a las marchas convocadas por la extrema derecha. Ni un asomo mínimo de agredirlas y por el contrario todas las garantías para realizarlas. Lo que rechazó de Duque y Vargas Lleras, no ha dudado en no propiciarlo y mucho menos hacerlo.



Lo que sí ha rechazado de algunos de los participantes, y eso sin criminalizarlos, son los llamados a golpes de estado blandos o duros, pues eso sí sería un quiebre institucional.



Qué gran diferencia entre el oportunismo de un personaje de la extrema derecha como Germán Vargas Lleras y un auténtico demócrata como es el actual presidente Gustavo Petro.



Posdata: las centrales obreras y el gobierno han coincidido en la conveniencia de presentar de nuevo al Congreso la reforma laboral y en la necesidad de profundizar la movilización social para que incida en su aprobación.



