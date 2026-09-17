- A la embajada clave para el tema de derechos humanos llega otro de los abogados de De La Espriella Lawyers

El ex registrador Orlando Abello, abogado barranquillero será el embajador en Costa Rica donde está la sede de Comisión Interamericana de derechos humanos de la OEA

Un abogado de confianza del Presidente quien ha trabajado durante casi ochos años en el bufete De La Espriella Lawyers ocupará una de las embajadas estratégicas para el gobierno. Se trata del barranquillero Orlando Abello, quien fue Registrador y también embajador en Canadá. Ha formado parte, como abogado asociado, del bufete De La Espriella Lawyers.

Igual que todos en la oficina, Abello apoyó activamente la campaña presidencial del Tigre, igual que su hija Anie Abello, quien fue nombrada viceministra de cultura.

Las nuevas viceministras del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, designadas por la ministra Paola Holguín (centro) en agosto de 2026, son Ana María Abello Restrepo (Derecho) y Aglaé Dinora Caraballo Mercado (Izquierdo)

Foto: Cortesía MinCulturas

La embajada de Colombia en Costa Rica tiene una especial relevancia porque San José es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí hacen tránsito distintas demandas sobre presuntas violaciones de derechos humanos y fue en esa instancia en la que el Estado colombiano fue declarado penalmente y políticamente responsable por el exterminio sistemático y el magnicidio de los miembros de la Unión Patriótica (UP).

Esta conclusión quedó en firme a nivel internacional mediante la histórica sentencia de la CIDH en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”. El tribunal internacional determinó que el Estado actuó a través de un patrón de violencia masiva y sistemática que perduró por más de dos décadas, como se explica en esta nota .

Precisamente el embajador nombrado por Gustavo Petro para ocupar el cargo, fue Carlos Rodríguez, un abogado experto en derechos humanos, quien a su vez fue apoderado del expresidente para su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington en la pelea que le ganó al ex procurador Alejandro Ordoñez.

La lista de abogados socios de De la Espriella Lawyers que llegan al gobierno, a la que se suma Abello, es amplia. Entre ellos Diana Vélez, Andrés Barreto, Julia Eva Pretelt y Jensy Johana Osorio. Aunque Abello tiene una trayectoria importante.

Abello fue embajador de Colombia en Canadá durante la presidencia de Belisario Betancur, en 1983. Es abogado y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena. En 1979, en Barranquilla, dirigía el Movimiento Ideológico Conservador, donde participó junto con dirigentes como Álvaro Gómez Hurtado y Belisario Betancur. Por su afinidad política, apoyó las directrices de Gómez Hurtado y la candidatura presidencial de Betancur.

Varios años después, fue elegido Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 1994-1998. Para llegar a ese cargo contó con el respaldo de dos dirigentes liberales: el entonces contralor general, David Turbay Turbay, y el presidente de la Cámara de Representantes de la época, Álvaro Benedetti años después, Abello fue elegido Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 1994-1998. Para llegar a ese cargo contó con el respaldo de dos dirigentes liberales del momento: el entonces contralor general, David Turbay Turbay, y el presidente de la Cámara de Representantes de la época, Álvaro Benedetti.

Sus vínculos políticos en la región le permitieron buscar espacios en el Concejo de Barranquilla y posteriormente en el Congreso de la República. Su paso por el Concejo fue uno de los primeros peldaños de su carrera política en el Atlántico y le sirvió como plataforma para llegar a la Asamblea Departamental y luego a la Cámara de Representantes.

En 2006, Abello figuró en una lista del Partido Conservador Colombiano para la elección del Consejo Nacional Electoral. No es el único Abello, que aposto por una carrera política.

En el ámbito familiar, su hija Ana María Abello fue candidata del Centro Democrático en las elecciones de 2018, aunque no obtuvo los votos suficientes para llegar al Congreso. Después de desempeñarse como abogada, analista política y activista digital comprometida con la campaña de El Tigre, en agosto de 2026 fue nombrada viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa del Ministerio de Cultura.

En el bufete fundado por el actual presidente, Abello participó en al menos 15 casos de arbitraje relacionados con procesos de contratación estatal y asuntos de derecho administrativo. De manera formal se desempeñó como asociado senior en las áreas enfocadas en el derecho electoral, el delito societario y los métodos alternativos de solución de conflictos.

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