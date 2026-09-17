- El abogado de Miguel Quintero que busca convencer de su inocencia a la justicia que le respira de cerca

El penalista paisa Santiago Trespalacios, también fue defensa de su hermano, el exalcalde Daniel Quintero, y del excongresista Andrés Calle, detenido en La Picota

Después de varios aplazamientos finalmente se dio la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra Miguel Quintero, en el juzgado 27 penal de Medellín. La investigación la adelantó la fiscal Magda Sofía Ramírez y lo acusa de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros por un monto de exactamente $827 millones de pesos dentro de un entramado de corrupción que involucra seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Miguel Quintero no tenía cargo en la administración de su hermano el alcalde Daniel Quintero pero la Fiscal lo acusa de haber "generado la idea criminal" en los funcionarios públicos que sí tenían la competencia legal dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Penalmente, quien induce u ordena a un servidor público a cometer un delito (como desviar contratos) responde por ese mismo delito.

Miguel Quintero se declaró inocente ante el Juez 27 Penal de Medellín encargado de analizar el escrito de imputación proyectado por la Fiscal.

Quien estuvo acompañando a Miguel Quintero en la audiencia fue el abogado Santiago Trespalacios. Se trata de un penalista de peso, egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que ha sido el apoderado de distintas figuras públicas como Daniel Quintero, Blessd, Andrés Calle etc. El abogado está al frente de la defensa de los comediantes Camilo Sánchez y Camilo Pardo del programa F*cks News frente a las demandas de Alejandra Azcárate.

Trespalacios también el abogado del exalcalde Daniel Quintero en el caso de Aguas Vivas, donde acusan a Quintero de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

Es el apoderado del exrepresentante a la Cámara por Córdoba y quien llego a ser presidente de la Cámara de Representantes en el Congreso, que ocupó entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de julio 2024. Andrés Calle, quien está detenido por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) según las acusaciones Calle habría cometido los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio o de terceros. De manera reciente a Calle lo trasladaron a la cárcel La Picota del Cespo el miércoles 9 de septiembre de 2026.

Otro de los casos recientes de Trespalacios es el del cantante Blessd, quien enfrenta una acusación por presunto constreñimiento ilegal. Según los señalamientos, el artista habría amenazado y encerrado durante algunas horas al imitador de Ozuna, Andrés Felipe Sánchez, y al imitador de Blessd, Yeferson Sánchez Torres. El objetivo, de acuerdo con la acusación, habría sido impedir el uso de la imagen de Blessd.

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