El reemplazo de Ovidio Claros fue Juan Estevan Orrego, director de la Federación de comerciantes de Bogotá y a la junta directiva llegó el Presidente del gremio

Todo parecía seguro para que la jefe de gabinete del ex Presidente Iván Duque fuera elegida presidenta de la Cámara de comercio de Bogotá en reemplazo de Ovidio Claros. La cercanía con el expresidente era una carta ganadora e incluso María Paula Correa viajó a Barranquilla a entrevistarse con el Presidente de la Espriella y hubo foto de ambos con el gesto de Firmes por la patria. Sin embargo, las cosas no salieron.

Sorpresivamente se reorganizaron las representaciones y al tiempo que el Presidente De la Espriella puso sobre la mesa los nombres de los cuatro representantes, con el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal en primera línea, se barajó un nuevo nombre que resultó ganador: Juan Esteban Orrego.

Con Orrego, graduado en la universidad de Eafit, quien se desempeñaba desde 2010 como director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, el gremio representativo de los comerciantes y empresarios de la región, regresan el poder de los comerciantes a CCB, un gremio que apoyó frontalmente al Tigre. Incluso en algún momento se barajó el nombre de Cabal como fórmula vicepresidencial de De La Espriella. Orrego reemplaza a en el cargo a Ovidio Claros Polanco, quien llegó al cargo después de una eleccion tortuosa de tres intentos, a pesar de haber contado con el apoyo incondicional del presidente Gustavo Petro, a quien había defendido cuando Claros fue magistrado del Consejo superior de la judicatura.Uno de los influyentes miembros de la junta directiva de CCB, Enrique Vargas Lleras, terminó respaldando a Claros e intentó inútilmente moverse para aplazar la elección de su reemplazo.

La nueva junta directiva con los 4 representantes de De la Espriella

Son 12 los miembros principales con sus respectivos suplentes personales, de los cuales cuatro son nominados por el Presidente. Los escogidos por De la Espriella fueron:

Jaime Alberto Cabal, quien ha sido presidente nacional de Fenalco desde 2019, ha sido una figura gremial muy cercana a las directivas nacionales. En junio de 2026, anunció de manera oficial su apoyo y el del gremio a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta electoral, argumentando la necesidad de defender la libertad de empresa, la propiedad privada y la seguridad jurídica del sector comercial e industrial.

Gregory Steven Schaller, CEO y cofundador de Scaller Tech, empresa especializada en arquitectura, diseño de interiores de lujo y tecnología aplicada. Schaller ha sido identificado públicamente como uno de los promotores y líderes de recolección de firmas del movimiento civil y político Defensores de la Patria, el partido político fundado por Abelardo De La Espriella. Está casado con la reconocida actriz, cantante y modelo, Marianne Schaller.

Su empresa estuvo a cargo de la automatización integral, el diseño de iluminación y los sistemas prácticos de tecnología en las instalaciones de la De la Espriella Lawyers Enterprise, sobre la cual Abelardo De La Espriella destacó públicamente la eficiencia de las soluciones brindadas por la firma:

"Esta casa es como un ente vivo que piensa por sí mismo y opera de manera independiente, facilitando enormemente nuestro trabajo y convivencia. Siempre que tengamos un proyecto en el futuro, pensaremos primero en DesignLab porque las soluciones que brindan son sencillamente fantásticas." — Abelardo de la Espriella, De La Espriella Lawyers

Lewis Giovanni Grosso, abogado de la Universidad del Norte al igual que el presidente de la Espriella, es vicepresidente de distribución y ventas de Allianz Colombia. En 2021 contó con la representación jurídica de De La Espriella Layers

en acciones de tutela para la protección de sus derechos al buen nombre y a la honra, obteniendo fallos favorables.

Luis Alberto Arango es empresario y profesor de matemáticas financieras, asesor empresarial, analista de opinión y miembro de diversas juntas directivas en los sectores público y privado.

La relevancia de la CCB

La Presidencia Ejecutiva de la CCB representa uno de los cargos de gestión e incidencia privada más influyentes del país. La entidad es la voz principal de una economía regional que aporta cerca del 30 % del PIB nacional. Además, la administración del registro mercantil le otorga una alta liquidez financiera y un presupuesto multimillonario. La CCB controla filiales clave como el Centro de Arbitraje y Conciliación, participa accionariamente en el recinto ferial Corferias, impulsa plataformas como Ágora Bogotá y lidera eventos emblemáticos como ARTBO y Bogotá Fashion Week, al tiempo que define la hoja de ruta en programas de formalización, atracción de inversión e infraestructura regional.

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