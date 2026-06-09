- A Iván Cepeda no le faltan argumentos para ser presidente: lo que le hace falta es un streaming con Westcol

En Colombia ya no basta con ganar un debate, ahora hay que ganarle al algoritmo. El reto digital que podría costarle la Casa de Nariño a Iván Cepeda

Texto escrito por: Cristian Camilo Rendón Hoyos

Hubo un tiempo en que los candidatos recorrían plazas públicas, estrechaban manos y pronunciaban discursos de promesas interminables. La política era un ejercicio de presencia física, de volantear: había que caminar barrios, inaugurar puentes y prometer carreteras. Hoy sigue siendo así, pero con una diferencia: si no apareces en un streaming, podcast o haciendo un bailecito viral en TikTok, prácticamente no existes.

La democracia, como casi todo en el siglo XXI, decidió mudarse a internet

Mientras los analistas siguen obsesionados con encuestas, debates y programas de gobierno, las nuevas generaciones consumen política del mismo modo en que consumen La casa de los famosos, videojuegos, memes o series de Netflix: a través de una pantalla. Allí es donde figuras como Westcol han logrado algo que hace apenas unos años parecía imposible. Reunir audiencias que interactúan e incluso superan en determinados momentos, a los canales tradicionales de televisión.

Por eso, resulta ineficiente que algunos candidatos sigan comportándose como si estuvieran compitiendo en una elección de 1994 o que su programa de gobierno tenga una gramática tan técnica como la Constitución del 91.

El presidente de uno de los países más conflictivos del mundo, Donald Trump, entendió hace años que la política ya no se trataba únicamente de convencer, sino de aparecer. Su estrategia consistió en hablar directamente con las audiencias, romper los protocolos tradicionales y convertir cada intervención en un acontecimiento digital. Muchos lo criticaron. Otros lo imitaron. Al final, todos terminaron estudiándolo.

De otra manera, en el país del Sagrado Corazón de Jesús ocurre algo parecido. Westcol ha logrado sentar frente a una misma transmisión a figuras tan opuestas como Uribe y Petro, demostrando que el verdadero poder ya no está solamente en los partidos políticos, sino en quienes controlan la atención.

Y la atención, concentración y entendimiento es el recurso más escaso de nuestra época. La política migró al territorio digital y quien no entienda ese cambio está compitiendo en una época que ya no existe.

Por eso es que un candidato como Cepeda, cuya formación, discurso y propuestas parecen tener una estructura mucho más sólida que la de su competidor, siga observando el fenómeno digital con cierta distancia académica. Como si participar en un streaming fuera una cuestión indigna para quien aspira a gobernar un país.

Cepeda sigue buscando votos en las plazas públicas mientras los votos ya están comentando en el chat de Westcol

En Colombia ya no basta con ganar un debate; ahora también hay que ganar el algoritmo. No se trata de bailar en TikTok, aunque algunos lo hagan. Tampoco de convertir los debates en un concurso de popularidad adolescente. Se trata de comprender que las audiencias cambiaron de escenario. El ciudadano que antes asistía al Parque Berrío en Medellín o a la Plaza Bolívar en Bogotá, hoy está viendo una transmisión en vivo desde su celular mientras viaja en metro o espera un Rappi.

Las elecciones modernas no las pierde necesariamente quien tiene las peores propuestas. Muchas veces las pierde quien no logra entrar en la conversación.

Y hoy la conversación ocurre en YouTube, Kick, Instagram y TikTok.

Quizás a Cepeda no le falten argumentos para llegar a la Presidencia. Quizás tampoco le falten ideas. Lo que podría faltarle es algo mucho más simple y mucho más cruel: imagen, seguidores, visibilidad.

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