- La mano dura de De la Espriella contra el modelo social de Cepeda: dos visiones opuestas que se pelean la Presidencia

Colombia se alista para la segunda vuelta presidencial este 21 de junio. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se juegan el futuro del país en las urnas

Texto escrito por: Nerio Luis Mejía

En la recta final hacia la segunda vuelta presidencial, Colombia respira una atmósfera densa. No hay rincón donde no se hable de política: estas elecciones son, quizá, las más polémicas de nuestra historia republicana. Era de esperarse: se enfrentan dos proyectos antagónicos y, por primera vez, un gobierno progresista abandona el poder bajo el respeto sagrado de las reglas democráticas.

El presidente saliente, Gustavo Petro, demostró que nunca quiso perpetuarse en el poder, desmintiendo los señalamientos de quienes lo acusaban de buscar atornillarse en la Casa de Nariño. Durante su mandato, Petro respetó la Constitución y garantizó el ejercicio libre de las elecciones. Su postura sigue alerta para que los comicios se desarrollen sin fraude ni intervención extranjera.

Sin embargo, muchos colombianos aún asimilan los cambios profundos que el debate social ha traído. En este escenario de polarización, la primera vuelta dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, quien se enfrentará el próximo 21 de junio de 2026 al candidato Iván Cepeda.

La preocupación de diversos sectores crece ante las propuestas y el estilo del candidato Abelardo de la Espriella. De la Espriella exhibe un perfil fuerte y se despacha contra las corrientes filosóficas opuestas a su pensamiento. Sus declaraciones —que incluyen la construcción de megacárceles y un fuerte cuestionamiento a las políticas de izquierda— revelan un talante drástico que genera debate sobre el respeto a la Constitución y la ley que, como abogado, conoce a plenitud. Asimismo, su cercanía política con figuras internacionales como Donald Trump genera discusiones sobre la soberanía en los asuntos internos de Colombia y refuerza la percepción de una línea de desarrollo enfocada en modelos extractivistas.

Este fenómeno no es aislado en la región. América Latina muestra giros políticos significativos en los últimos tiempos: Argentina bajo Javier Milei, Chile con Antonio Kast, Bolivia con Rodrigo Paz Pereira y Ecuador con Daniel Noboa, este último sumido en una crisis de seguridad que obliga al ejército a patrullar las calles. Todos estos son ejemplos de proyectos que han transformado la institucionalidad y han generado intensos debates y movilizaciones sociales.

Frente a ello, la candidatura de Iván Cepeda representa la continuidad de los programas sociales impulsados por el actual gobierno y la posibilidad de avanzar en reformas para superar el conflicto social y armado. Cepeda encarna un proyecto enfocado en la defensa de los derechos sociales, el medio ambiente y la justicia social, planteando un claro contraste frente al modelo económico tradicional y de capital extranjero que defiende su opositor.

Colombia transita, entonces, por una etapa de alta expectativa jamás antes vista: dos proyectos políticos enfrentados que pueden determinar el rumbo de la nación. De un lado, una propuesta de mano dura y libre mercado; del otro, un camino que busca consolidar las reformas sociales y la paz en los territorios.

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