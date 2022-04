74 años y enamorada: la nueva vida de María Eugenia Penagos

.Publicidad.

Después de enviudar dos veces y haberse cerrado al amor durante 17 años, la actriz se dio una nueva oportunidad para conocer a alguien, así lo reveló a La Red de Caracol. "Me empezó a mandar mensajes por Instagram en 2016, alguna vez me certificó y yo lo miré también y me pidió mi WhatsApp y yo le envié el WhatsApp, pensé que él necesitaba información del teatro o que era algún artista, no sé" dijo Penagos que quiso mantener en el anonimato al hombre que la habría enamorado desde hace solo dos meses.

Según reveló el programa de chismes, el hombre es 10 años menor que ella, no se relaciona con el mundo del espectáculo y vive en las afueras de Bogotá. Según María Eugenia, aún no se conocen en persona por la cantidad de trabajo que los ocupa a ambos, pero confía plenamente en él y su existencia. "La primera videollamada me provocó muchos nervios, ya tenía fotografías de él, me gustó ver la persona en la videollamada, nunca dejé de sentir nervios, me dio un ataque de adolescencia".

