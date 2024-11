+57 la canción por la que la élite reguetonera merece cárcel

Por: Mateo Duarte del Castillo |

noviembre 10, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La canción +57 fuer anunciada como el megahit de fin de año, pues se reunía la creme de la creme reguetonera. Entre todos sumaban decenas de millones de seguidores, cientos de Grammys, millones de dólares cada uno(a) con sus medianas fortunas, aviones privados… ¡Pero han salido con una apología a la pedofilia! Esto es un impasable por donde se le mire.

“Una mamacita desde los fourteen, entra a la disco y se le siente el ki, mami esos shots me los doy por ti”.

..Publicidad..

¿En serio? Este solo fragmento de +57 es un relato de una discoteca en Medellín con gringo depredador sexual incluido y todo lo que puede pasar ahí (que ya conocemos).

...Publicidad...

Me importa un carajo si —como dicen los defensores del género— este adefesio será elevado en décadas a “categoría de arte” como le pasó a Billie Holiday, a Charlie Parker y a mucho del jazz, que era música de burdeles y hoy amenizan tertulias intelectuales, exposiciones de arte y librerías de la Macarena. ¡Eso no va a pasar!

....Publicidad....

“Culo grande, culo grandote, shortes machine pa que todo eso se note”.

Cómo será de aberrante el asunto con +57 que los noticieros que anunciaban felices el lanzamiento de la canción el viernes por la mañana, ese mismo día por la noche se hicieron los pendejos al unísono: no podían defender esto y no tienen los pantalones para criticarlo porque hay plata de por medio, y si algo no funciona optan por callar.

¿En qué hijueputa país vivimos cuando cantantes como Karol G y sus amigos celebran que se sexualice una niña de 14 años y que no la bajan de "mamacita ", si hace escaso un mes tuvimos que llorar la muerte de Sofia, una niña de 12 años abusada y asesinada? #ReguetonBasura pic.twitter.com/MgfZHdH9ti — Albeiro Cardona R. (@AlbeiroCardonaR) November 9, 2024

“Le tiro la labia pa que se empelote, me voy sin casco [sin condón] con ese tote”

A la basura todas las campañas de protección al menor ante el abuso sexual; les encanta justificar a estos artistas porque “dicen las cosas de frente” ¿aquí también los van a defender? Los quiero ver.

Karol G, la que llena estadios 3 veces seguidas y entonces por eso criticarla es un sacrilegio, ¿cómo permite que sus “parceros” hablen así de fans de ella que en su gran mayoría son menores de edad?

Toda esa estética rosada de dibujos infantiles de su trabajo se empapa, se sumerge, en una sexualización casi delincuencial, y toma un sentido oscuro en esta canción. Todo esto huele a que Westcol está detrás, el íntimo amigo de Karol, que se precia de “no montar gordas a sus carros”.

¿Se quieren fritar las neuronas con tusi, bareta y pepas en una discoteca? Háganle, para eso son, pero no sean tan canallas de decir que es mejor si están haciéndolo mientras desnudan una menor de 14 años, como se afirma en +57.

Todas esas marcas de bebidas energizantes, ropa, cosméticos y demás deberían retirarles sus contratos como imagen de sus productos, por mucho menos han cancelado gente en otros países: Feid, Blessed y compañía deberían estar en la cárcel y allá de pronto sí les den cariño sin casco.