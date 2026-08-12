La estrategia del alcalde Galán para cobrarle el alumbrado público a los bogotanos

La Alcaldía presentó un proyecto para cobrar una sobretasa al impuesto predial a estratos altos de Bogotá y así financiar el costo de la luz que alumbra las calles

A los males que aquejan a los habitantes de Bogotá, se les suma una nueva noticia que podría afectar sus bolsillos. Ahora, el alcalde Carlos Fernando Galán busca cobrar el alumbrado público a la ciudadanía por medio de una sobretasa al impuesto predial. El objetivo es invertir en la modernización con un sistema inteligente que ilumine la ciudad.

La polémica propuesta será discutida por la Comisión de Hacienda y Crédito Público del cabildo distrital y luego por la corporación en pleno. A principios de agosto, Galán presentó la nueva propuesta de reforma tributaria. A través del proyecto de acuerdo # 724 de 2026 y con el lema “Por Una Ciudad Inteligente”, la administración distrital buscaría recaudar $1,2 billones anuales.

Según el concejal Julián Espinosa del partido Alianza Verde, la reforma tributaria presentada por Galán mantiene la misma estructura de la iniciativa que había presentado el año pasado y que finalmente fue retirada

Según el alcalde de Bogotá, el cobro se haría a los estratos 4, 5 y 6, mientras que los estratos 1, 2 y 3 quedarían exonerados cuando el inmueble no supere $1.000 millones de avalúo. En ese sentido, el impuesto se aplicaría a unos 870 mil propietarios de predios residenciales, pero también recaería sobre inmuebles de usos comerciales, industriales, dotacionales, financieros y urbanizables pertenecientes a los estratos más altos de Bogotá. En total serian 338.766 propiedades.

Diferenciación por estratos

En caso de ser aprobado el proyecto, los predios de estrato 4 pagarían una tarifa de $11.000 mensuales, el estrato 5 $19.000 y el estrato 6, $29.000. Por su parte, los predios comerciales, industriales, dotacionales, financieros y lotes urbanizables pagarían una tarifa que estaría entre $577.970 y $807.569.

La sobretasa, de acuerdo con la iniciativa, tendría un límite anual de $600 para predios residenciales y de $1.200 para el resto de inmuebles. De ese modo, la Alcaldía recogería alrededor de $403.000 millones anuales. Para los predios cuyo valor esté entre $3.188 millones y $4.411 millones, la tarifa pasaría de 12,3 a 13,1 por 1.000.

De acuerdo con la secretaria de hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, la infraestructura permitiría convertir a Bogotá en una ciudad más moderna y tecnológica y con mayor capacidad para detectar emergencias y aprovechar sus activos. Las luces públicas, además de cumplir la función de iluminar, apoyarían otros sistemas de gestión urbana.

La reforma también plantea el aumento del impuesto de industria y comercio para las actividades consideradas de mayor capacidad contributiva. La tarifa para el sector financiero, entonces, subiría de 14 al 21 por 1.000 y la comercialización de bebidas embriagantes y tabaco pasaría de 13,8 al 21 por 1.000. Además, las ventas de carros también tendrían un incremento de 6,9 a 11 por 1.000.

La buena noticia para la ciudanía que más de un millón de contribuyentes podrían tener un descuento del 50% sobre intereses y sanciones si pagan la totalidad de la deuda antes del 18 de diciembre de 2026. Igualmente, la entidad aclaró que no harán retenciones por llaves ni billeteras digitales.

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