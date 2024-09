Yulieth Pérez, la reina del bádminton en Colombia

Por: Carolina Ochoa |

septiembre 10, 2024

El bádminton en Colombia está en una etapa de crecimiento y desarrollo, pero enfrenta el desafío de aumentar su visibilidad. A pesar de los esfuerzos de la Federación Colombiana de Bádminton y de los clubes locales para promover el deporte, aún no cuenta con el reconocimiento y el apoyo que tiene en otras disciplinas más populares como el futbol masculino que se lleva toda la atención en nuestro país.

La falta de cobertura mediática y patrocinio limita su expansión y el desarrollo de talentos. Para avanzar, es crucial que se le dé mayor visibilidad a través de medios de comunicación, eventos y programas de apoyo, lo que ayudaría a atraer más jugadores, aficionados y patrocinadores, y a consolidar al bádminton como un deporte destacado en el país.

María Yulieth Pérez Tangarife es una tebaidense de 25 años de edad, reconocida por su destreza y dedicación en este deporte, ha acumulado una impresionantes logros en su carrera, destacándose como cuádruple medallista en los Juegos Bolivarianos y convirtiéndose en la primera mujer colombiana en dejar una marca en un evento del ciclo olímpico.

Su trayectoria incluye también medallas en los Juegos Suramericanos y el título de campeona nacional en la categoría individual femenino durante los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023.

Además, ha hecho historia al ser la primera colombiana en competir en la liga de división de honor en España, un país que cuenta con la campeona mundial y olímpica en la disciplina. Su experiencia internacional se extiende a Suiza, donde ha jugado y entrenado para un club, entre otros eventos significativos. Gracias a su dedicación y talento, ha tenido el privilegio de seguir contribuyendo al legado del bádminton colombiano, reafirmando su lugar en la historia del deporte.

Esta poderosa joven que es la viva representación de la tenacidad nos contó un poco de su trayectoria en el Poona, que es el nombre original del bádminton.

Con humildad y gratitud la joven resalta la labor de quien hace 13 años la encamino a este deporte su profesor de educación física en la secundaria Jhon Jaime Zapata.

Yulieth, nos contó un poco sobre su carrera:

¿Qué es lo que más te atrajo del bádminton como deporte?

Lo que más me atrajo es que es un deporte individual y desde muy pequeña he sido muy competitiva, que era un deporte muy nuevo además es deporte de raqueta más rápido del mundo en el cual se desarrollan muchas habilidades motrices.

¿Hay alguna razón especial por la que lo elegiste sobre otros deportes?

Ya había explorado en algunos deportes de conjunto y no sentía la misma pasión como cuando practicaba al bádminton, empecé a conocer muchas personas y lugares lo cual hizo me fuese apasionando más por este hermoso deporte.

¿Cuáles son los mayores desafíos a los que te has enfrentado en tu carrera como jugadora de bádminton y cómo los has superado?

Uno de los desafíos principales han sido la falta de apoyo económico por medio de los entes gubernamentales, pero en cuanto a ello y cómo todo deportista hemos hecho cantidad de rifas y ventas de lechona, arroz de leche, salpicón entre otras y también por medio del apoyo económico de mi madre y entrenador.

Otro desafío ha sido la falta de acompañamiento de un cuerpo biomédico el cual pueda llevar periódicamente un balance de nuestro rendimiento y siga aportando para que este siga mejorando ya que la psicología deportiva, la nutrición, la fisioterapia, la preparación física y el médico deportivo hacen parte fundamental para el rendimiento de un deportista, estas son falencias que tienen los entes departamentales al no tener constantemente este apoyo.

¿Cuál es tu rutina de entrenamiento típica durante una semana?

Entreno de lunes a sábados bádminton aproximadamente de 2 a 3 horas diarias y 4 veces por semana el realizo el trabajo de fortaleciendo basado en fuerza potencia alrededor de 1:30 minutos, la preparación física la trabajamos específica en nuestro deporte.

¿Hay aspectos específicos en los que te enfoques más?

Me considero muy fuerte en todo, pero me gusta enfocarme en el ataque ya que soy una de las jugadoras más rápidas y fuertes del país y así mismo me gusta mucho defender a la hora de ser yo quien tenga en contra la presión del rival, por tal motivo me enfoco en ambos, pero casi siempre quiero ser quien lleve la ventaja y el ritmo del juego.

¿Qué habilidades o características crees que son las más importantes para ser exitosa en el bádminton de alto nivel?

Las habilidades fundamentales a desarrollarse en este deporte son la fuerza, la potencia, la velocidad, la resistencia cardiovascular, la agilidad, la coordinación, la velocidad de reacción, la responsabilidad, la disciplina y un factor muy importante es la fortaleza mental

¿Cómo te preparas mentalmente antes de un partido importante?

Mi concentración se basa en el análisis y estudios a mi rival, siempre entro muy confiada cuando ya tengo una estrategia de juego ya que de cierta forma entro al juego con ventaja, confío mucho en todas mis fortalezas y siempre pienso en ganar y que soy la mejor, que nadie se lo merece más que yo por tantos esfuerzos y sacrificios por los que he tenido que pasar para estar allí parada en esa pista de juego.

¿Tienes alguna rutina o técnica que te ayude a concentrarte?

Me gusta todo el tiempo estar concentrada viendo otros partidos, no suelo coger mucho el celular y constantemente me estoy repitiendo que es lo que quiero lograr y hasta donde quiero llegar.

¿Cuáles son tus metas o ambiciones futuras en tu carrera como jugadora de bádminton?

A corto y plazo tenemos varios eventos nacionales e internacionales, a mediano plazo clasificarme a los cuatro eventos más importantes del ciclo olímpico como lo son los juegos bolivarianos, suramericanos, centroamericanos y panamericanos y a largo plazo competir en muchos eventos internacionales para coger puntos a nivel mundial y lograr la clasificación a juegos olímpicos.

Agradecemos y felicitamos a esta mujer estratega del volante y a su mentor Jhon Jaime Zapata, que dedican su vida de manera noble a llevar alegría a muchos y resaltamos la necesidad del apoyo a más jóvenes que con esfuerzo se abren puertas en el bádminton nacional e internacional.