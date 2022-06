"Yo sí tengo talento carnal" La trapeada que le pegó Nodal a J Balvin

El cantante mexicano no soportó que se le comparara con el reguetonero, y tras una publicación del mismo J Balvin, le sacó los trapitos al sol y lo humilló

Hace algunos días las redes estallaron con el nuevo look de Christian Nodal. El cantante mexicano, que es reconocido por ser un de los principales exponentes del regional mexicano, decidió cambiar su estilo por completo y se pintó el cabello de rubio, además de hacerse unas flores de colores.

A este excéntrico cambio, muchos usuarios empezaron a comparar el nuevo look del mexicano con el de J Balvin, quien hace tiempo se pinto el cabello de colores y en la actualidad tiene su cabeza rubia. Y fue tal el alcance de la comparación que el mismo reguetonero colombiano subió una foto en donde pidió a sus seguidores que encontraran las diferencias y etiquetó a Nodal.

Dicha publicación no le pareció nada graciosa al cantante mexicano, quien a través de una historia le respondió a Balvin "Que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mia la subió la prensa" fue la respuesta de Nodal.

El cantante colombiano no se quedó callado y por medio de un video, en donde utilizó un filtro para que en su cara apareciera un tatuaje que decía "Belinda" respondió al mexicano con estas palabras "Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto es que se ve linda, se ve linda" haciendo alusión a la ex de Nodal.

La pelea no terminó ahí y Nodal le volvió a contestar al colombiano, le exigió respeto y hasta contó a sus seguidores que está preparando una canción en contra del reguetonero "No soy nada bueno para hablar, por eso mismo ahorita voy para la cabina y voy a grabar algo bien chingón. que pienso sacar esta noche si todo sale bien, o mañana temprano o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido, te dio una patada en el culo Residente y parece que te gustó”

Habrá que esperar si la canción de Nodal supera a la sesión #49 que hizo Residente, y además, si esta vez J Balvin sí responde y no se queda callado.

