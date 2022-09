Yina Calderón, la alcahueta mayor de Aída Victoria Merlano

.Publicidad.

Yina Calderón ocupa cada semana los titulares de la prensa colombiana. A veces por las fiestas, otras por las fajas de yeso y esta vez por recientes declaraciones sobre la sentencia sobre la influencer de 23 años, Aída Victoria Merlano.

“Realmente la justicia de este país es canalla, hay violadores en la calle, hay gente que roba en la calle, hay gente que asesina en la calle y la justicia, por tratados que tenemos y por no encontrar pruebas o por pruebas que realmente esconden, hacen como que no pasara nada. Es totalmente injusto lo que está pasando”, comentó.Calderón a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que más llamó la atención entre sus declaraciones fue un comentario acerca de su complicidad. Señaló que fuese verdad o no que Aída Victoria Merlano (hija) sabía, ella misma (Yina Calderón) no tendría por qué dar un testimonio en contra de su madre: "nadie está obligado a testificar contra sus papás (...) si yo supiera que mi mamá se va a escapar yo no diría nada, lo cual no sabemos tampoco si ella sabía”, agregó.

Aunque ambas influencers no comparten una relación cercana, a todos sorprendieron las tajantes declaraciones de Calderón y su compañerismo frente a la jóven, a quien hoy imputaron a 90 meses de casa por cárcel.

ATENTOS! Aida Victoria Merlano acaba de ser condenada a 7 años y medio de carcel por saber del plan de escape de su madre. Mientras tanto Karen Abudinen anda por ahí dichosa de la vida sin siquiera una investigación. — Físico Impuro (@FisicoImpuro) September 13, 2022