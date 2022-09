.Publicidad.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, es un tipo que despierta amores y odios. Algunos por considerarlo el más petrista entre los petristas, otros por su amistad con Álex Flórez, pero ahora también genera controversia entre el género femenino por criticar abiertamente el uso de tacones:

Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas. pic.twitter.com/vNy0WYGm46 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022

Tras dicho tuit una ola de 600 retuits, 5000 'Me Gusta' y cientos de mujeres indignadas, metieron de nuevo al político en los principales titulares. Algunas le pidieron no opinar sobre estos temas, pues las mujeres no dependen de gustar o no a los hombres con sus atuendos. Otras personas fueron más allá y lo trataron de machista y entrometido. Él por su parte emitió un nuevo tuit, retractándose.

Mis disculpas a todas las mujeres. Ellas son libres de ser y vestir como quieran. pic.twitter.com/pqGHiYp6zj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022

Este escándalo se suma al reciente apoyo de Daniel Quintero al senador Álex Flórez tras el escándalo que protagonizó en Cartagena. Aunque lo tachó de decepcionante, aseguró en Twitter que confía en su futuro y lucha contra la corrupción.

Comportamiento de mi amigo Alex Florez es decepcionante. No debe volver a ocurrir. Creo en él y su futuro. Pero en especial en su lucha contra la corrupción y su valor para denunciar los falsos positivos a manos de la fuerza pública. Todos debemos ser ejemplo. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 2, 2022

Tampoco es un secreto la cercanía entre Quintero y Petro. Este hecho ha desatado los cuestionamientos de muchos quienes aseguran que el alcalde de Medellín fue crucial en las más reciente votaciones, donde el presidente entrante salió electo. En cualquier caso, la lluvia de críticas hacia el alcalde no para y se mantiene activa en redes sociales:

La misoginia en todo su esplendor. — Isabel Hernandez (@IsabellHdz05) September 12, 2022