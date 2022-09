.Publicidad.

Si hay una maldición que dejó la selección Colombia de los años 90,, es que muchos de los futbolistas colombianos que terminaron siendo exportados eran feos. De ahí el mito popular de que los jugadores nacionales no son agraciados. Pero la realidad es que han habido verdaderos bombones que se han robado el corazón de las fanáticas.

Ricardo el 'gato' Pérez

El exfutbolista colombiano brilló en grandes equipos del FPC, pero también brilló en el corazón de las hinchas. Su escultural físico y sus ojos claros atraían todas las miradas. Además, después de que salió en TV enamoró a más de una, y hoy, cada vez que lo reconocen en la calle, no falta la que le pide un autógrafo.

Juan Pablo Ángel

Cuando el paisa jugaba en la Premier League se confundía con todos esos europeos monos y ojiclaros. Sin duda alguna, uno de los futbolistas colombianos más reconocidos, no solo por su talento, sino por su belleza. En Atlético Nacional hizo historia, pero si lo hubiese querido, habría sido un modelo del porte del actor Carlos Torres.

Mario Alberto Yepes

El eterno capitán de la selección no solo enamoró a las colombianas, sino que era el sexsymbol del fútbol italiano. No tenía cuerpo de fisicoculturista, pero su liderazgo y compromiso lo pusieron por encima de muchos futbolistas colombianos. Cuando la selección estuvo en Brasil 2014 todos tuvieron que ver con él, y hasta el día de hoy es uno de los más queridos futbolistas nacionales.

Radamel Falcao García

El tigre con su garra se supo ganar el respeto de todos los fanáticos, y con su atractivo el cariño de todas las fanáticas. Es que Radamel es musculoso, tiene un rostro de adonis y además su personalidad es sumamente querida. A él no solo lo alaban por lo que hizo en la selección, sino también por su agraciada presencia. Con todos los estilos se ve precioso.

Santiago Arias

Con su carita de bebé logra enternecer a todas. Aunque en los últimos años no ha podido brillar en lo futbolístico, sí que ha brillado en sus redes. Cada vez que el futbolista colombiano monta una foto son una lluvia de me gustas los que recibe, y comentarios echándole piropos no hacen falta. De la generación de James es el mas papasito.