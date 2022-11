¿Se aburrió de ser guiso? Yeferson Cossio se borrará los tatuajes que tiene en su rostro

.Publicidad.

Desde hace un tiempo que el influencer Yeferson cossio regresó al país, después de que anunciará que se iba de Colombia por la millonaria cifra que debía pagar en impuestos si continuaba en el territorio nacional. Sin embargo, parece que su regreso sólo fue para atraer la atención de aquellos que se habían olvidado de él, pues no ha dejado de ser tendencia.

Esta vez lo hizo al mostrar que se desharía de algo que para él significaba mucho, como lo son sus tatuajes.

El paisa a través de sus historias en Instagram, mostró que se encontraba en un consultorio para someterse a un procedimiento estético, el cual consistía en borrarse los tatuajes del rostro, los cuales se ha ido realizando a lo largo de los años.

Mientras Yeferson Cossio se encontraba recostado en una camilla, dijo que la eliminación de estos dolía incluso más que hacérselos. También reveló que no se va a deshacer de uno en específico ya que este representa, al parecer, algo muy importante para él.

El influenciador tenía en total más de 6 tatuajes solo en esa zona del rostro “Ay, ya estoy lagrimeando. Ush, esto duele mucho más que el tatuaje. Me estoy borrando todos los tatuajes de la cara, menos este (el del pómulo), este me lo voy a dejar. ¡Uy, no! Falta mucho, no voy a aguantar” dijo Cossio en el clip.

En cuanto al tatuaje que no borrará, Yeferson Cossio en el pasado había dicho que este podía llegar a ser interpretado como “Chikara: poder, fuerza, fortaleza”.

