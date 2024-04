Jugador de América reveló problemas en el vestuario y señaló a César Farías: "nos tiene reventados"

.Publicidad.

Los ánimos están más que caldeados en América de Cali, después de que el equipo quedara eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El club, que a principios de año cambió de directiva, tenía el objetivo de hacer un buen papel tanto en el torneo local, como en la Copa Sudamericana, pero, siendo dirigido por Cesar Farías, se despidió prematuramente de todos los torneos. Muchos han sido los rumores que han servido como causa a este mal momento, aun así, en las últimas horas se reveló que podría ser algo interno del club.

| Vea también: El día que Palestino, rival de Millos en Libertadores, casi es comprado para jugar en la liga colombiana

..Publicidad..

Cesar Farías sería el gran responsable del mal momento de América de Cali

Fue en el programa Saque Largo, de Win Sports, en el que uno de los mismos jugadores de América de Cali aprovechó su cercanía con uno de los periodistas del espacio, para develar inconvenientes dentro de la plantilla. El comunicador encargado de dar el mensaje fue Julián Céspedes, quien al momento de su intervención tomó el celular, abrió un mensaje y aclaro que un futbolista de la mechita le había escrito que era lo que realmente estaba pasando en el club y el por qué de los malos resultados.

...Publicidad...

“Juli, los estoy viendo. Herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente. Ese man (César Farías) nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Juli, estamos reventados y ya pedimos una reunión con Tulio” fue el mensaje que el comunicador recibió y del cual, aclaró, fue enviado por uno de los referentes del club. Las reacciones no se hicieron esperar y en el set, periodistas como Eduardo Luis no pudieron creer lo que escucharon.

....Publicidad....

Desde esa intervención, tanto la prensa caleña como la nacional han lanzado rumores sobre el jugador que reveló tal situación, y el nombre de Edwin Cardona ha aparecido en los medios de comunicación. Aun así, hay que aclarar que la fuente de Julián Céspedes fue anónima y no se puede asegurar que haya sido el mediocampista con pasado en Atlético Nacional. Así las cosas, parece que el mal momento del club escarlata es más un tema netamente de la dirección técnica, y ni jugadores ni administrativos tienen que ver.