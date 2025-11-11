Ya estuvo bueno de normalizar el consumo de alcohol, una costumbre que sigue cobrando vidas

Por: Juan Carlos Niño Niño |

noviembre 11, 2025

Si María José Ardila no hubiese aceptado consumir una diversidad de licores para “ayudar” económicamente a una amiga en un bar de Cali, y los presuntos asesinos de Jaime Moreno fueran absolutamente abstemios, o incluso la víctima también lo fuera, acusado por los perpetradores de un supuesto acoso sexual a una joven al interior del bar en Bogotá, ¿estas dos personas estarían ahora muertas, o en el hipotético “cero consumo” los mantendría en este momento con vida?

Lo que quiero decir es que sin alcohol, estas tragedias jamás hubiesen acontecido, porque nunca la muchacha estaría expuesta al múltiple y desbordado consumo de alcohol, y probablemente el joven Moreno jamás hubiese generado la reacción criminal de sus victimarios, quienes atribuyeron a él una indebida conducta —sea real o imaginaria— teniendo en cuenta que el alcohol contribuye a distorsionar la realidad, o suponer acciones que al parecer nunca pasaron.

Es lamentable que los medios de comunicación le den un despliegue exagerado a estas dos tragedias —que de paso les sirve para el suculento rating— pero a la hora de encontrar soluciones se van por los laditos, sin tocar al problema raíz: el alcohol, atribuyendo a causas superfluas o secundarias, como la irresponsabilidad de los bares en esas mezclas etílicas, el licor adulterado, la ausencia del servicio de transporte en el sector, la falta de conductor elegido, el no alimentarse antes de la “bestial” intoxicación, o la más imperdonable y ramplona: la recomendación de “beber con moderación”, con prudencia, con responsabilidad, sin perder el control, siendo ésta precisamente la más clara y preocupante equivocación.

Al pedir beber con moderación, se está legitimando una vez más el consumo del alcohol, en el sentido de que beber es normal, y lo “anormal” es exagerar, cuando realmente ni el cuerpo ni la mente necesitan una sola gota de licor para poder funcionar, sin contar las ignoradas y catastróficas consecuencias físicas y psicológicas. Aunque muchos expertos cuestionan las fórmulas alimenticias alternativas del Dr. Bayter, es justo reconocerle su lenguaje franco y directo contra el alcohol, al señalar con acierto que el mismo es un tóxico cerebral, que puede desarrollar enfermedades como el hígado graso, el cáncer y la cirrosis; incluso que el consumo moderado a largo plazo termina siendo perjudicial para la salud.

La recomendación de beber con moderación es irreal e ingenua, fuera de contexto, porque esa rumba pesada —incluida la ingesta múltiple de alcohol, o el supuesto acoso a una muchacha en un bar— tiene de fondo un alto grado emocional, en donde la juventud no solo va a divertirse, sino que toma alcohol por garrafas, para huir de la realidad, apaciguar la tragedia que cada uno lleva dentro, la ira con el pasado y el dolor de ahora; la amalgama de sentimientos como la timidez y la frustración, incluido el rechazo social o la pérdida de un ser amado, que muchas veces se manifiestan con la agresión a Moreno o la locura de María José con el consumo desbordado de distintas clases de licor, con la buena intención de conseguir unos pesos para su necesitada amiga, dejando de lado el cuidado y respeto con su propio cuerpo.

