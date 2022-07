¿Y si la Vuelta a Colombia se convierte en un Tour de verdad?

Por: Juan Andrés Rodríguez |

julio 29, 2022

Se terminó el Tour. Nairo Quintana logró un sexto puesto, el máximo posible dadas sus condiciones actuales y el equipo al que pertenece. Por tres semanas estuvimos atentos a través de las redes, de las transmisiones, de la app y de la prensa.

Con el espectáculo deportivo brindado por el campeón, Jonas Vingegaard, y el campeón del 2021, Tadej Pogačar, las cifras de audiencia superarán las del 2021. Es un espectáculo deportivo inigualable, la reina del ciclismo y de los más importantes del mundo. En uno de esos días de competencia, me animé a visitar la tienda para ver las camisetas que la organización vende en su propia web. Y me surgió una duda: ¿hay camisetas de la Vuelta a Colombia?

De aquí en adelante, me dediqué a pensar en lo que no tiene nuestra muy mermada competencia nacional; esa que fue orgullo colombiano y en la que compitieron esos nombres que dieron fama a Colombia, como Cochise Rodríguez, Lucho Herrera y Fabio Parra.

Si Le Tour tiene toda una tienda con prendas y artículos que promueven la competencia, la Vuelta a Colombia no tiene página propia. Toda persona que quisiera enterarse de lo que sucedía en la competición del 2022 (que ganó Fabio Duarte), debía visitar la sección que tiene la Federación Colombiana de Ciclismo. Es decir, la Vuelta a Colombia no merece su propia página web; por lo tanto, no esperen una tienda online con productos que celebren una competencia con más de 70 años de historia.

Antes de que empiecen a rodar los ciclistas, es poca la campaña de expectativa que se genera para avisarle a la audiencia que viene la Vuelta a Colombia; no estamos enterados de quienes correrán, quienes son los favoritos al título. Además, ¿no sería maravilloso tener una subida donde el desborde del público sea llamativo, como en el Alpe d'Huez? Por lo menos, la mascota de Sura ya hace las veces del león que se da en cada podio del Tour.

Son muchos elementos los que podrían añadirse a esta lista, yo no estoy tocando los aspectos deportivos que varios ciclistas de élite han recomendado. La Vuelta a Colombia necesita todo un plan de crecimiento, de difusión, de conquista del público colombiano. El ciclismo nacional lo necesita: hay que seguir invirtiendo en deporte para no esperar que solo por talento caigan escarabajos de los árboles.

Entre más público esté pendiente del ciclismo nacional, más empresas se acercarán. El Tour no solo sirve para poner ciclistas a correr, es la manera en la que yo descubrí decenas de châteaux y descubrí parajes hermosos. ¿No repetimos sin cesar que Colombia está bendecida por sus paisajes? Nos faltan fotos y videos de la Vuelta, y nos sobran jóvenes talentosos con la cámara. ¿Una convocatoria, un concurso o una exposición no podrían lograr construir ese archivo?

Puede que esté soñando mucho, pero si nos la pasamos creyendo que la Selección Colombia puede ganar un título, ¿por qué no crecer en el deporte que mejor nos ubica en el mundo?